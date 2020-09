Începe Bega Bulevard 2020, timp de trei zile la Timișoara

Festivalul “Bega Bulevard” 2020 va avea loc, între Podul Mihai Viteazu (Mitropolit Andrei Şaguna) şi Podul Maria (Traian), în perioada 11 -13 septembrie 2020.



Încă de la prima ediţie, Festivalul Bega Bulevard a dorit să atragă atenţia timişorenilor asupra importanţei canalului Bega pentru oraş şi asupra posibilităţilor de recreere, agrement, sport sau divertisment pe care acesta le oferă.

Festivalul a fost gândit astfel încât să pună în evidenţă Bega din toate punctele de vedere: estetic, urbanistic, ecologic şi va concentra, pe parcursul celor trei zile, activităţi culturale şi de divertisment.

Bega Bulevard va fi momentul oportun pentru a ne familizariza cu un cadru natural minunat oferit de noua față a parcului Alpinet, care a fost renovat. Concertele vor constitui, de asemenea, alte puncte de atracție pentru timișoreni, care se vor putea delecta cu recitaluri susținute de mari artiști.

Este vorba de Mihail, The Different Class , Ad Libitum Voices, Happy Flow, Istrate Seba (IST), A L L O V E R, Zoleevee, The Skywalkers, Peregrinii și Tango Argentinian cu Analia Selis si Mariano Castro.



Nu vor lipsi nici demonstrațiile cu foc realizate de către Amaris Agni și Deep6 Project Peregrinii – PONTONUL DE NICĂIERI.



Intrarea va fii liberă în limita a 500 de persoane, conform normelor în vigoare.

