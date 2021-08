Începe „Cultural to Business Hackathon”, eveniment care „reunește reprezentanți ai sectoarelor industriilor culturale și creative, tech și de afaceri”

Luni, 23 august, începe „Cultural to Business Hackathon”, eveniment organizat de Primăria Timișoara și Fundația Flight, cea care derulează, în aceste zile, festivalul cu același nume. Hackathonul care se desfășoară de luni până miercuri va fi, promit reprezentanții primăriei, „un eveniment care reunește reprezentanți ai sectoarelor industriilor culturale și creative (ICC), Tech (smart) și de afaceri (turism și ospitalitate) sub același acoperiș, gândind și dezvoltând abordări culturale pentru noile inițiative de afaceri”. Participarea este gratuită, iar cele mai bune soluții concepute în cadrul evenimentului vor fi premiate cu câte 5.000 de euro.

„Evenimentul a fost gândit să îmbunătățească instrumentul de politici – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Polul de Creștere Timișoara”, precizează reprezentanții municipalității. Acesta face parte din planul de acțiune dezvoltat în cadrul proiectului „Interreg Europe ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/ Acţiuni de stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii şi moştenirea acestuia, în care Municipiul Timișoara este partener, pentru a crește capacitatea celor trei sectoare de a acționa în contextul Capitală Europeană a Culturii”.

Hackathonul este gratuit și se adresează atât persoanelor implicate deja în sectorul ICC, cât și persoanelor specializate în tehnologie (aplicații, algoritmi), orice reprezentant al sectorului Tech (smart), marketing și comunicare, afaceri (turism și ospitalitate) și management. Timp de trei zile, programatori, specialiști, creativi, investitori, autorități publice și mediu de afaceri ar trebui să răspundă provocărilor cu care Timișoara se confruntă în contextul în care în anul 2023 va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Programul hackatonului ce se va desfășura între 23-25 august 2021 la Iulius Town este următorul:

Ziua 1, luni 23 august, orele 18:00- 24:00

18:00 – 19:00 – Deschidere și prezentare idei

19:00 – 20:00 – Formarea echipelor (dacă este cazul)

20:00 – 22:00 – Mentorat

22:00 – 24:00 – Timp de lucru

Ziua 2, marți 24 august, orele 18:00 – 24:00

18:00 – 19:00 – Workshop ”Cum să lansezi o idee”

19:00 – 22:00 – Mentorat

22:00 – 24:00 – Timp de lucru

Ziua 3, miercuri 25 august, orele 16:30 – 24:00

16:30 – 17:00 – Porți deschise

17:00 – 18:00 – Pregătirea ideilor și mentorat

18:00 – 19:30 – Prezentări și jurizare

20:30 – 21:00 – Ideile finaliste la Tech Talks

„Se vor acorda trei premii a câte 5,000 EUR pentru implementarea soluțiilor care au obținut cel mai bun punctaj. Premiile vor fi acordate după sesiunea de Progress Interview care va avea loc în perioada 11 octombrie – 15 octombrie 2021. Proiectul ECoC-SME recunoaşte programul Capitală Europeană a Culturii (CEaC) ca pe o oportunitate încă insuficient utilizată de oraşe şi regiuni pentru dezvoltarea IMM-urilor locale, existente şi viitoare, și se concentrează asupra potenţialului programului CEaC de a declanşa, consolida şi diversifica antreprenoriatul local. Alături de Timişoara, în proiect sunt implicate instituții și organizații din foste, actuale şi viitoare oraşe Capitală Europeană a Culturii: Leeuwarden, CEaC 2018 (Olanda), Matera, CEaC 2019 (Italia), Rijeka, CEaC 2020 (Croaţia) şi Kaunas, CEaC 2022 (Lituania)”, mai precizează reprezentanții primăriei.

