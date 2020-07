Începe Festivalul Medieval al Castelului Huniade. Programul, măsurile anti-COVID19 și condițiile de acces

Muzeul Național al Banatului și Consiliul Județean Timiș organizează a II-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, în perioada 24 – 26 iulie, în Timișoara.

Astfel, spectatori de toate vârstele sunt invitați la ineditul eveniment, care va reînvia timp de câteva zile, atmosfera Evului Mediu. Festivalul Castelului Huniade se va desfășura timp de trei zile, în vechiul parc al castelului din Piața Huniade.

Participanții vor fi rugați să se așeze în conformitate cu indicațiile organizatorilor, în ordinea intrării.

Locurile nu se pot muta sau apropia și sunt limitate. Vă rugăm să nu vă uitați măștile acasă! Vor exista 2 căi de acces, unde spectatorii trebuie să își lase datele de contact și numele și să accepte să le fie măsurată temperatura.

PROGRAM

VINERI

19:00 Deschiderea taberelor medievale

Scena Menestrelilor

22:00 Muzică live – Peregrinii & Amor Flammis – „Dragonian”

SÂMBĂTĂ

Taberele medievale și arena de infanterie

12:00 Deschiderea taberelor medievale; începerea activităților atelierelor

13:00 Startul concursului de bucătărie istorică „Aromele Evului Mediu” (la piața medievală)

14:00 HRAFNABROETHR (Timișoara) – prezentarea echipamentului de călătorie în Evul Mediu Timpuriu

15:00 DEUS VULT (Oradea) – prezentarea culturii militare a Ordinului Cavalerilor Templieri

15:30 Pauza de masă

16:00 HRAFNABROETHR (Timișoara) – prezentarea tipurilor de coifuri medieval timpurii

17:00 CERCUL VÂNĂTORESC SFÂNTUL HUBERT – introducere în lumea vânătorii medievale, din preajma anului 1400

17:40 COMPANIA DRAGONULUI (Transilvania), COMPANIA URSULUI BRUN (București), STRAJA CETĂȚII MEDIAȘ (Mediaș) – „Ignis et Ferrum” : infanteria grea a Evului Mediu Târziu – prezentare de arme și armuri, demonstrații de formații de bătălie, lupte full contact în armură

20:00 OSPĂȚUL CRAIULUI CAROL – spectacol de banchet de curte, degustarea bucatelor, premierea concursului de bucătărie „Aromele Evului Mediu”, muzică și dansuri medievale

20:50 UN ATAC LA CEAS DE SEARĂ

21:10 EXECUȚIA TRĂDĂTORILOR

Arena de cavalerie

14:00 Concurs de tir cu arcul istoric

17:00 LOSONCZY ISTVAN HAG6YOMANYORZO ES SPORT EGYESULET – „Vitejii cetăților de margine”

18:40 Ciocnirea dintre răsărit și apus: cumanii și cavalerii teutoni, în veacul al XIII-lea – spectacol istoric cu lupte călare, cu TEUTONII TRANSILVANIEI, VULTURII DIN ȚARA CALATEI și ȘOIMANART

Scena menestrelilor

22:00 Concert PĂMÂNT

22: 40 Spectacol de teatru pirotehnic pe muzică live – PEREGRINII &DEEP6PROJECT – „Knightsdream, ultimul vis”

DUMINICĂ

Taberele medievale și arena de infanterie

12:00 Deschiderea taberelor medievale, începerea activităților atelierelor

13:00 Jocuri războinice, arrowsoft

14:00 Confruntări 3 vs 3 în sistem TAP FIGHT

15:30 GALA HMB – lupte full contact, în armură completă (1 vs 1 spadă și scut / profight / 1 vs 1 halebarde / buhurt)

17:30 – Decernarea premiilor și festivitatea de rămas bun

Arena de cavalerie

16:30 TEUTONII TRANSILVANIEI, VULTURII DIN ȚARA CALATEI – jocuri călare; întreceri de îndemânare între cavaleri, turnir nomad, proba sarazinului, djigit

