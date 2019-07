Începe Gărâna Jazz Festival – ediția a 23-a

Joi, 11 iulie, începe începe cea de-a 23-a ediție a Gărâna Jazz Festival. Timp de patru zile, de joi până duminică, pe cele trei scene ale festivalului vor evolua 60 de artiști din toată lumea, inclusiv România, care aduc, la Gărâna, în satul dintre munți, 20 dintre cele mai noi proiecte din jazzul mondial. Prietenii vechi și noi ai festivalului, iubitorii de muzică bună sunt așteptați să se bucure deopotrivă de concerte, de drumeții, de mountain biking și de gastronomia locală. Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro până joi sau la fața locului. Gărâna Jazz Festival 2019 prezintă în deschiderea sa, joi, 11 iulie, concertul extraordinar Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu. Celebrul saxofonistul norvegian Jan Garbarek se întoarce pe scena festivalului după 12 ani, împreună cu trei muzicieni de cea mai înaltă clasă: percuționistul indian Trilok Gurtu, compozitorul german Rainer Brüninghaus și chitaristul brazilian Yuri Daniel. Muzica lui Jan Garbarek este purtătoarea unui limbaj unic, inconfundabil. În acest limbaj se exprimă de peste 50 de ani, creând o operă foarte valoroasă și semnificativă pentru mulți ascultători din întreaga lume. Cea mai frumoasă, lirică, expresivă și emoționantă muzică se va auzi în Poiana Lupului după ora 20. Vineri, 12 iulie, sunt programate cinci concerte. A doua zi de jazz va începe dimineața târziu, la 11, în satul Văliug, Biserica Catolică găzduind tradiționalul concert anual de la Gărâna Jazz Festival al claviaturistului Raul Kusak. După ora 19, în Poiana Lupului, vor deschide și închide seara alți reprezentanți de marcă ai jazzului românesc – Horea Crișovan & JazzyBIT și Petre Ionuțescu & Daniel Dorobanțu. Invitații internaționali ai serii sunt oaspeți ce revin în festival cu proiecte noi și interesante. Giovanni Guidi, pe care publicul festivalului l-a putut asculta cu prilejul concertului Enrico Rava- Tomasz Stańko Quintet din 2017, își va prezenta propriul quintet format din muzicienii – Thomas Morgan la contrabas, João Lobo la tobe, Francesco Bearzatti la saxofon și Roberto Cecchetto la chitară. Giovanni Guidi Quintet va interpreta piese de pe noul album, “Avec Le Temps”, lansat în această primăvară la ECM Records. Per Mathisen – The Bass Viking revine cu aceeași pasiune și bucurie de a cânta, de această dată în proiectul Mathisen / Robin / Borlai, un trio din care fac parte Ruggero Robin la chitară și Gergo Borlai la baterie. Cei trei muzicieni au susținut numeroase concerte în întreaga lume, devenind un trio puternic, aducând mereu noi compoziții în prim-plan. Ziua a treia, sâmbătă, 13 iulie, va începe la ora 11, pe scena de la Biserica Catolică din Văliug, cu muzicianul clujean Rodion GA. La Hanul La Răscruce, de la ora 14, două noi proiecte românești vor putea fi audiate în cadrul Romanian Jazz Meeting. Afrodizzy, compus din cântăreața Luiza Zan și chitaristul Iulian Pavelescu, invită publicul să experimenteze buna-dispoziție și optimismul prin intermediul muzicii, iar Cătălin Milea Group va susține un concert tribut adus unuia dintre grupurile cele mai iubite, sub titulatura Jazz on Pink Floyd. Sezonul România-Franța 2019 și Gărâna Jazz Festival prezintă pe scena mare, de la ora 19, trei proiecte ale unor muzicieni francezi ce și-au pus amprenta asupra calității jazzului francez contemporan: Jacky Terrasson Trio, Renaud Garcia-Fons & Dorantes și Grégory Privat Trio. În încheierea celei de-a treia seri a festivalului vor cânta două personalități ale jazzului mondial. Contrabasistul Lars Danielsson și trompetistul Paolo Fresu se vor întâlni pentru a crea împreună atmosferă și culoare, profunzime și o paletă bogată de emoții prin intermediul instrumentelor lor. Summerwind este primul proiect comun al celor doi muzicieni și un eveniment pentru orice iubitor de jazz. Ultima zi de festival, duminică, 14 iulie, aduce șapte concerte de neuitat. La Biserica Catolică din Văliug, de la ora 11, doi muzicieni timișoreni își dau întâlnire în formula unui duet de suflet: Adrian Schwartz-Dinu & Horea Crișovan. De la ora 14, scena de la Hanul La Răscruce găzduiește două concerte. Sorin Zlat Quartet prezintă, în cadrul Romanian Jazz Meeting, “The Land of Dreams”. Cei patru muzicieni ai quartetului se află într-un turneu în România cu acest proiect, dorind să aducă publicului un repertoriu original și diversificat. Va urma quartetul berlinez Philm, condus de saxofonistul Philipp Gropper, o reprezentație care dorește să ducă limitele limbajului specific jazzului către niște extreme mai puțin explorate. În Poiana Lupului, după ora 19, quartetul saxofonistului polonez Maciej Obara pregătește un concert deopotrivă liric și plin de energie, alimentat de o pasiune enormă pentru improvizație. Unloved (ECM Records, 2017) se numește albumul pe care îl va promova anul acesta. Bobby Previte’s Classic Bump Band – 20 Year Reunion Tour feat. Ray Anderson, Marty Ehrlich, Wayne Horvitz, Jerome Harris – un supergrup nord-american va marca un alt eveniment pe scena festivalului. Va fi 100% jazz american, alimentat de energia, creativitatea și virtuozitatea acumulate în cei 20 de ani de concerte și explorări muzicale care au trecut peste fiecare dintre muzicieni. O voce unică în jazzul european, saxofonistul și clarinetistul britanic John Surman va dărui publicului prezent la Gărâna Jazz Festival în acest an cea mai nouă creație a sa – Invisible Threads. Albumul a fost lansat la ECM Records în 2018, în colaborare cu pianistul Nelson Ayres și vibrafonistul Rob Waring. Moshulu, proiectul care reunește patru muziciani deja legendari ai Americii, va încheia ce-a de-a 23-a ediție a Gărâna Jazz Festival. Basistul Jeff Berlin, bateristul Dennis Chambers, pianistul David Sancious și chitaristul Oz Noy formează împreună un echipaj ce promite publicului o călătorie muzicală unică, pornind de la funk, rock, metal, fusion pentru a ajunge la reprize intense de improvizație. În cadrul festivalului vor avea loc și alte evenimente. Între 11-14 iulie, în Poiana Lupului, Gărâna Jazz Festival va fi gazda expoziției de fotografie Richard Wayne – Jazz Portraits. Tot în această perioadă, participanții vor putea admira expozițiile pictorului Valeriu Sepi: Șarpele casei (la Hanul La Răscruce) și Cocoșii negri (La Scena). De vineri până duminică, între orele 9 – 16, va avea loc și Târgul național de viniluri, în Poiana Lupului. Dacă nu ați achiziționat încă bilete la festival, o mai puteți face online pe www.garana-jazz.ro/bilete sau www.bilete.ro. Biletele vor fi disponibile și la fața locului, la punctul de acces în Poiana Lupului, de joi, începând cu ora 16.00, în trei variante: bilet de o zi, la prețul de 85 lei; abonament pentru trei zile, la prețul de 240 lei, și abonament pentru întreaga perioadă a festivalului, la prețul de 300 de lei. Kitul de festival, informațiile despre modalitățile de a ajunge la Gărâna și posibilitățile de cazare, traseele de drumeții și mountain biking le puteți găsi pe www.garana-jazz.ro. Festivalul Internațional de Jazz Gărâna este organizat de Fundația Culturală Jazz Banat, membră a European Jazz Network. În ultimii 20 de ani, peste 70.000 de spectatori și numeroși artiști cu renume internațional au împărtășit experiența muzicii jazz ascultată sub cerul liber în micul sat din inima Banatului. De-a lungul anilor, la Gărâna Jazz Festival au cântat muzicieni al căror loc în istoria jazzului mondial este deja asigurat. Indiferent că au venit din îndepărtata Asie, din America sau Europa, s-au făcut înțeleși, vorbind în limbajul comun celor din Gărâna: limbajul minunat al jazzului. Inegalabilul contrabasist Eberhard Weber a deschis, în 2003, calea altor “uriași” ai genului: Mike Stern, Jean-Luc Ponty, Nguyên Lê, Charles Lloyd, Miroslav Vitouš, Zakir Hussain, Béla Fleck, Hiromi, John Scofield, Jack DeJohnette, Biréli Lagrène, Mark Ribot, Ralph Towner. Tot ce are mai valoros jazzul nordic s-a perindat în Poiana Lupului: Terje Rypdal, Arild Andersen, Ulf Wakenius, Bobo Stenson, Trygve Seim, Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Arve Henriksen, Tord Gustavsen – ca să-i amintim doar pe câțiva. Artiști români de pretutindeni s-au întors în țară să-și prezinte proiectele mai noi sau mai vechi, să cânte alături de muzicieni străini sau de mai vechii lor colegi: Teodora Enache, Emy Drăgoi, Aura Urziceanu, Eugen Gondi, Nicolas Simion, Alex Simu. Nu putem să nu-i amintim aici și pe cei care nu mai sunt printre noi, dar care și-au scris numele în caietele gărâneze și pentru totdeauna în inima publicului – Anca Parghel, Johnny Răducanu și Kamocsa Béla, John Abercrombie, Tomasz Stańko și Paolo Vinaccia.

Comentarii

comentarii