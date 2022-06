Începe Levănțica Fest 2022, la Rudna, Timiș

Levănțica fest 2022, la Rudna Timiș, va avea loc, în data de18-19 și 25-26.06. Se spune că lavanda ar trebui să calmeze individul! Dacă nu sunteți răi, dar stați prost cu nervii, sunteți invitați în week-end-ul următor, la Rudna, la 40 de km, de Timișoara, la “Levănțica fest 2022”! Levănțica Fest on the way!

Anul acesta, la Levănțica Fest, nuanțele intense de mov ale lavandei și culorile calde ale apusului sunt puse în evidență în pozele tale prin decoruri desprinse din povești, luminițe jucăușe, spații special amenajate pentru picnicuri drăguțe împreună cu familia sau prietenii și standuri cu produse 100% naturale, din producția proprie de lavandă.

Hai să petreci alături de noi două weekend-uri parfumate și să duci acasă o parte din calmul și liniștea pe care ți-o va oferi câmpul nostru de lavandă într-un buchețel cules chiar cu mâna ta! – îndeamnă Roxana Degianski, inițiatoarea Levănțica fest 2022 Rudna. Interval orar: 10:00 – 22:00. Intrarea este gratuită pentru copii.

