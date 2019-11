Începe o nouă săptămână culturală în organizarea CJ Timiș. Programul activităților, până în 17 noiembrie

Expoziții temporare și permanente, spectacole, teatru de păpuși, cât și cercuri tematice de literatură, toate se află în oferta culturală a Consiliului Județean Timiș, pentru această săptămână, prin instituțiile de cultură subordonate, până în 17 noiembrie 2019.

Pentru cei mai mici dintre noi, „Merlin” organizează Festivalul de o zi. Muzeul Național al Banatului aduce publicului timișean vernisajul expoziției de pictură și grafică Corneliu Baba, iar Biblioteca Județeană „Sorin Titel” anunță lansarea volumului semnat de Mircea Pora „Ce mai faceți, Maestre?”.

Descoperiți mai jos lista completă cu activitățile instituțiilor de cultură subordonate CJT.

MARȚI, 12 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Descubre Sefarad – Descoperă sefarzii.

Biblioteca Județeană Timiş “Sorin Titel”

„Efficient communication and how to stop bullying” – întâlnire cu elevii clasei a X –a Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, ora 12:00, American Corner, Piața Libertății, nr. 3, et.II.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul “Frumoasa adormită”, ora 10:00.

MIERCURI, 13 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Descubre Sefarad / Descoperă sefarzii.

Biblioteca Județeană Timiş “Sorin Titel”

Curs de limba engleză pentru seniori, ora 10:00, American Corner, Piața Libertății, nr. 3, et.II.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul “Frumoasa adormită”, ora 10:00.

JOI, 14 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Descubre Sefarad / Descoperă sefarzii.

Biblioteca Județeană Timiş “Sorin Titel”

Lansarea de carte – Mircea Pora:, „Ce mai faceți, Maestre?”, ora 18:00, Secția de Arte „Deliu Petroiu” , Bastion Theresia, corp A.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Întâlnire cu monografiștii satelor bănățene, ediția a XI-a, la Giarmata Vii;

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

FESTIVALUL DE O ZI:

Spectacolul Făt Frumos cel mofturos și un zmeu întors pe dos, ora 9:00, prezentat de Teatrul Municipal Baia Mare;

Spectacolul Ivan Turbincă, ora 11:00, prezentat de TIKI-RIKI-TA din Cluj-Napoca.

VINERI, 15 NOIEMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția Descubre Sefarad / Descoperă sefarzii.

Biblioteca Județeană Timiş “Sorin Titel”

Expoziția cadrelor didactice din județul Timiș, sub egida Inspectoratului Timiș, la Secția de Arte „Deliu Petroiu”, Bastion Theresia, corp A.

Muzeul Național al Banatului

Vernisaj Expoziție de pictură și grafică: Corneliu Baba, ora 18:00;

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția temporară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia, mansarda B1.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul Sirena cu ochelari ora 11:00 și ora 12:30 (spectacol în limba maghiară), prezentat de Teatrul de păpuși „KŐVĖR BĖLA“ din Szeged –Ungaria.

Spectacolul Don Juan din Leušić, ora 19:00 (spectacol în limba sârbă).

SÂMBĂTĂ, 16 NOIEMBRIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția tempoară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia mansarda B1;

Expoziție de pictură și grafică: Corneliu Baba.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

DUMINICĂ, 17 NOIEMBRIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Muzeul Popa’s;

Exponatul lunii noiembrie: Craniu de bărbat cu calota secționată în plan orizontal și căptușită cu mușama verde, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția temporară Aripile nopții. Bufnițe și fluturi de noapte;

Expoziția tempoară Patrimoniul sub reflectoare: Cartierul Iosefin, Bastionul Maria Theresia mansarda B1;

Expoziție de pictură și grafică: Corneliu Baba.

Muzeul de Artă Timișoara

Expoziția de sculptură ”Presence, Essence, Identity” – Magdalena Abakanowicz;

Expoziția permanentă Artă religioasă veche;

Expoziția permanentă Artă bănățeană veche;

Expoziția permanentă Artă modernă românească;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular și țesături de interior.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacolul Croitorașul cel viteaz ora 11:00 și ora 12:30.

