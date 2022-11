Începe TimișoaraFoodSummit 2022. Programul

În perioada 23-25.11.2022, la Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I’’ din Timișoara, va avea loc cel mai important eveniment din Banat – TimișoaraFoodSummit 2022.

TimișoaraFoodSummit cuprinde mai multe paneluri unde vor fi dezbătute diferite teme de actualitate de către parteneri ai universității și antreprenori de succes. Conferințele acoperă tot lanțul specific din agrobusiness, industria alimentară, industria de băuturi, retail și HoReCa.

Anvergura mare, proiecte imediate! Începând de miercuri, Călin Costinaș, deputy CEO Profi, Gabriel Biriș, fondator Biris Goran SPARL București, Adrian Sandu, CEO ASGO Telecom, Valeriu Tabără, Președinte Academia De Stiinte Agricole SI Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, Cosmin Alin Popescu, Rector Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, David Todoran, fondator Mirdatod Ibăneşti, Dimitrie Muscă Combinatul Agroindustrial Curtici, toți parteneri și sponsori, alături de mulți alții, se întâlnesc trei zile ca să facă business de calitate util tuturor! Idei multe, proiecte multe, bani mulți.

PROGRAMUL

Miercuri, 23 Noiembrie 2022

17:30 – 19:30 – Leader Space by CAI Curtici

Locație: Casa Antinori

(by invitation only)

EXTRAS LISTĂ SPEAKERI:

Cosmin Gabriel Tabără – Vice-primar, Primăria Timișoara

George Sava – Director General, Agenția Domeniile Statului

Gabriel Biriș – Partener Fondator, Casa de Avocatură Biriș- Goran

Călin Costinaș – Deputy CEO, PROFI

Joi, 24 noiembrie 2022

9:00 – 10:00 – Welcome Coffee and finger foods by USVT “Regele Mihai I”

10:00 – 11:30 – Panel I

“Finanțarea și dezvoltarea cercetării, inovării, procesării și măiestriei tradiționale. Producție vegetală, pomicultură”

MODERATOR:

Irina Bogdan – Deputy Event Producer, Food Intel Forum

COMODERATOR:

Georgiu Darius – Vice Președinte, Camera Comerț Timiș

EXTRAS LISTĂ SPEAKERI:

Cosmin Alin Popescu – Rector, USVT ”Regele Mihai I” Timișoara

Alexandru Stănescu – Director General, ADR Sud-Vest Oltenia

Marinel Horablaga – Director, Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin

Daniela Dobromir – Director, Cercetare Viti Vinicola Miniș

Ionuț Dascălu – Doctor Inginer, USVT ”Regele Mihai I” Timișoara

Horia Cardoș – Fondator, Agroland

GENERATORI DE DEZBATERE:

Dimitrie Muscă – Fermier, CAI Curtici

Cosmin Micu – Fermier, Arad

Glad Aurel-Varga – Membru, Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic, Camera Deputaților

11:30 – 12:00 – Coffee Break.

Degustare generoasă oferită de Lactate de Ibănești; Degustare hrănitoare, produse din carne oferită de CAI Curtici

12:00 – 13:30 – Panel II

“Economia circulară și politici de sustenabilitate”

MODERATOR:

Gabriel Biriș – Partener Fondator, Casa de Avocatură Biriș-Goran

EXTRAS LISTĂ SPEAKERI:

Adina Horablaga – Director, Departament Ingineria Mediului, USVT

Andrei Ando – Președinte, CA Zona Liberă Curtici-Arad

Vicenzo Moderno – Vice Președinte, Camera de Comerț Italiană

Adrian Pintea – Director, APIA

George Stângă – Președinte, Comisia de mediu, Camera deputaților

GENERATORI DE DEZBATERE:

Cătălin Mahu – Fondator, Restaurantele La Mama

Alexandru Mironov – Senior Editor, Revista Știință și Tehnică

Georgiu Darius – Vice Președinte, Camera Comerț Timișoara

Călin Muscă – Fermier, PorkProd

Glad Aurel-Varga – Membru, Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic, Camera Deputaților

Mihaela Boca – Antreprenor

17:30 – 19:30 – Leader Space by Galeria Calpe

Locație: Calpe Gallery

(by invitation only)

EXTRAS LISTĂ SPEAKERI:

Varujan Pambuccian, Membru, Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților

Alexandru Mironov – Director de Onoare, Știință și Tehnică

Călin Muscă – Fermier, PorkProd

Gabriela Sîrbu – Director Marketing Digital, Profi

Vineri, 25 noiembrie 2022

9:00 – 10:00 – Welcome Coffee and finger foods by USVT “Regele Mihai I”

10:00 – 11:30 – Panel I

“Finanțare la timp, tehnologie eficientă și viitor de business”

MODERATOR:

Gabriel Biriș – Partener Fondator, Casa de Avocatură Biriș-Goran

COMODERATOR:

Gheorghe Seculici – Președinte, Camera de Comerț Arad

EXTRAS LISTĂ SPEAKERI:

Sorin Maxim – Director General, ADR Vest

Adrian Sandu – Managing Director, ASGO TELECOM

Acad. Nicolae Victor Zamfir – Președinte, Secția de Științe Fizice a Academiei Române

Cătălin Mahu – Fondator, Restaurantele La Mama

Gabriela Sîrbu – Director de Marketing Digital, Profi

GENERATORI DE DEZBATERE:

Irina Bogdan – Deputy Event Producer, Food Intel Forum

Anca Drăghiciu – Director, Zona de Viață Auchan

Georgiu Darius – Vice Președinte, Camera Comerț Timiș

Ștefan Vanea – CEO și Co-fondator, Veelancing

11:30 – 12:00 – Coffee Break

Degustare generoasă oferită de Lactate de Ibănești; Degustare hrănitoare, produse din carne, oferită de CAI Curtici

12:00 – 13:30 – Panel II

“Procesare modernă și integrare continuă. Carne, lapte. Spații protejate. Digitalizare. Oportunității de business imediate”

MODERATOR:

Cosmin Alin Popescu – Rector, Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” Timișoara

COMODERATOR:

Florica Chiriță – Președinte, Camera de Comerț Timișoara

EXTRAS LISTĂ SPEAKERI:

Cristian Găină – Președinte, COOP Livada Banatului

Andrei Pădurean – Director Operațional, Silvania Gourmet

Cătălin Chițu – Doctorand Inginer, USVT ”Regele Mihai I” Timișoara

George Sava – Director General, Agenția Domeniilor Statului

Dimitrie Muscă – Fermier, Combinatului Agroindustrial Curtici

Varujan Pambuccian – Membru, Comisia pentru Agricultură, Camera Deputaților

Mihai Cot – Senior Key Account Manager, Eurofins

GENERATORI DE DEZBATERE:

Bogdan Popovici – Bucharest Food Summit

Anca Drăghiciu – Director, Zona de Viață Auchan

David Todoran – Antreprenor, Mirdatod

Georgiu Darius – Vice Președinte, Camera Comerț Timiș

Teodor Horia Mihăiescu – Antreprenor, Castel Salbek

