Începe toamna cu un outfit nou! Descoperă colecțiile de sezon în magazinele din Iulius Town Timișoara

Noile colecții de toamnă/iarnă 2020 – 2021 anunță un sezon în care predomină pragmatismul și confortul, componentele cheie fiind volumul și piesele supradimensionate. Astfel, brandurile din Iulius Town Timișoara propun un melanj între stilul boho și cel romantic, croiuri care urmează linia corpului mixate cu piesele oversized sau integrarea accentelor sporty în ținutele de zi cu zi. Alege-ți outfit-ul care să-ți definească stilul și exprimă-ți personalitatea în cel mai original mod!

Este timpul să-ți pregătești garderoba pentru noul sezon și indiferent dacă preferi un look classy, smart-casual sau boho chic, Iulius Town a adus mai aproape de tine branduri premium, care îți vor defini stilul unic. Pentru un outfit care vorbește de la sine, optează pentru articolele Liu JO, Guess, Calvin Klein, U.S. Polo Assn., Tommy Hilfiger și nu te îngrijora pentru pasiunea designerilor de a lăsa logo-ul la vedere. „In your face” este noul statement Fall/Winter 2020-2021, iar ținutele simple, dar cu accente, te vor face să te simți ca pe podium – Brands so hot they make you model.

Creativi, îndrăgostiți de culori și de combinațiile dintre materiale, cu ținute care ies în evidență prin individualism, este cea mai bună descriere pentru cei care preferă stilul urban. Vino să descoperi piesele must-have pentru un stil urban impecabil la Tommy Hilfiger, Superdry, U-Man, Sizeer, GRID, Calvin Klein, BUZZ sau, altfel spus, Brands so cool they make you swag. Hanoracul oversized în culori vibrante este itemul preferat când vine vorba de confort, iar articolele din denim vin în completarea unui look relaxat, perfect pentru zile răcoroase. De asemenea, poți opta pentru o jachetă cu accente metalice pentru tranziția către sezonul rece sau orice alte piese ce țin de influența culturii skate.

În schimb, dacă iubești rochiile midi sau lungi, tricotate, cu modele florale, din tull sau voal vino la Stefanel, Guess și Liu JO pentru a-ți completa garderoba de toamnă. Brands so BOLD they make you FLY ar putea fi sloganul pentru noile creații, care îți vor pune în evidență feminitatea și pe care le poți purta alături de o pereche de pantofi într-o seară glam sau cu bocanci pentru un look de zi.

Dacă ești în căutarea unei ținute care să te facă să te simți încrezător, însă îți lipsește inspirația, intră pe pagina de Facebook a Iulius Town și descoperă ideile de outfit-uri care ți se propun!

