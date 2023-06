Începe turneul Romanian Chamber Orchestra 2023 & Cristian Măcelaru

Sâmbătă, 3 iunie, are loc primul concert din cadrul turneului Romanian Chamber Orchestra 2023. De la ora 19.00, la Sala Capitol din Timișoara, publicul este invitat să ia parte la un eveniment de excepție: o orchestră care reunește Diaspora muzicală acasă, la Timișoara, aducând împreună muzicieni români care fac performanță atât în țară, cât și în unele dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Orchestra va fi dirijată de maestrul Cristian Măcelaru, iar solistul concertului va fi portughezul Carlos Ferreira, unul dintre cei mai apreciați soliști ai timpului nostru, în prezent solo-clarinetist în Orchestra Naţională a Franţei.

Ajuns în acest an la cea de-a 5-a ediție, RCO se află la cel mai de anvergură proiect de până acum: reunirea a peste 50 de muzicieni în cea mai extinsă formulă de până acum, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, unul dintre cei mai renumiți dirijori pe plan mondial, dirijor principal al “WDR Sinfonieorchester Köln”, Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței și Director Artistic al Festivalului Internațional George Enescu.

”Cu ocazia aniversării a cinci ani de existență a Romanian Chamber Orchestra, ne-am propus ca în acest an special pentru Timișoara – Capitala Culturală a Europei în 2023, să realizăm cel mai de anvergură proiect de până acum, cu o orchestră care va număra peste 50 de muzicieni români din țară și din Diaspora, care se vor reuni sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, dirijorul ansamblului nostru. În cadrul turneului RCO 2023, vom avea trei soliști de talie mondială, o particularitate pentru repertoriul din acest an, iar toate elementele proiectului vor fi extinse. Aprecierea și susținerea de care s-a bucurat ansamblul nostru încă din momentul înființării ne face să fim extrem de recunoscători față de toți partenerii noștri, ne responsabilizează să fim de fiecare dată mai buni și să continuăm să promovăm prin muzică artiștii și cultura română”, spune Cristian Andriș, Director Artistic al Romanian Chamber Orchestra.

Turneul Romanian Chamber Orchestra 2023 începe în Timișoara și se continuă în Elveția (la Brugg) și în Germania (la Koblenz). Toate concertele se desfășoară sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. RCO Tour aduce în fața publicului 3 soliști diferiți, toți de talie internațională. Acest lucru îl reprezintă o particularitate a turnului din acest an. Solistul concertului din Timișoara este clarinetistul Carlos Ferreira, al celui de la Brugg (Elveția) este violonistul Sebastian Bohren, iar al celui din Koblenz (Germania) fiind violoncelistul Benedict Klöckner.

Concertul din Timișoara se desfășoară în data de 03 iunie 2023, de la ora 19.00, în Sala Capitol a Filarmonicii ”Banatul”.

Programul concertului din Timișoara:

Ligeti – Concert românesc A. Mozart – Concertul pentru clarinet și orchestră în La major K. 622 Schubert – Simfonia nr. 4

Cristian Măcelaru, dirijor

Câștigător în anul 2020 al Premiului Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo” pentru albumul ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis, înregistrat alături de Orchestra Simfonică din Philadelphia, având-o ca solistă pe violonistă Nicola Benedetti, Cristian Măcelaru este, în prezent, dirijorul principal al renumitei orchestre WDR Sinfonieorchester din Köln și director muzical al Orchestrei Naționale a Franței.

Născut la Timișoara în anul 1980, Cristian Măcelaru a studiat vioara la Liceul de Muzică „Ion Vidu” și apoi vioara și dirijatul în America, la Interlochen Arts Academy din Michigan, University of Miami din Florida, și la Rice University din Houston.

Cariera de dirijor și-a început-o alături de Orchestra din Philadelphia, ansamblu pe care l-a dirijat începând cu anul 2010 de peste 100 de ori. În prezent, Cristian Măcelaru este recunoscut pe plan mondial drept unul din cei mai importanți dirijori ai generației sale, colaborând cu Orchestrele Simfonice din New York, San Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum și cu Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Deutsches Symphonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, São Paulo Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester Frankfurt, Rotterdam Philharmonic, Orchestra Métropolitain din Montréal, Melbourne Symphony Orchestra, Romanian Chamber Orchestra sau Gothenburg Symphony Orchestra.

Carlos Ferreira, clarinet

Născut în Paredes, Portugalia, Carlos Ferreira este unul dintre cei mai apreciați clarinețiști ai timpului nostru. Câștigător al premiului al II-lea la Concursul Internațional ARD din München, al premiului al III-lea și al premiului publicului la Concursul Internațional de la Geneva și al Premiului pentru Solist WEMAG la Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Carlos Ferreira este în prezent Solo-clarinetist într-una dintre cele mai importante orchestre din lume – Orchestra Naţională a Franţei.

Invitat să cânte în festivaluri și săli de concerte de referință din întreaga lume, a cântat ca solist cu numeroase ansambluri și formații, printre care Orchestra Filarmónica Portuguesa, Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania, Orchestra de Chambre de Genève, Münchener Kammerorchester, Münchener Rundfunkorchester și Orchestra National de France.

Membru al Academiei Orchestrei Regale Concertgebouw în 2016, Carlos Ferreira și-a urmat cariera orchestrală la Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo în calitate de Solo-clarinetist și, ulterior, a ocupat aceeași poziție la Orchestre National de Lille și, de asemenea, la Philharmonia Orchestra din Londra.

Ca muzician de cameră, a colaborat cu muzicieni de renume mondial precum Emmanuel Pahud, Eric le Sage, Paul Meyer, Lise Berthaud, Pierre Fouchenneret, Sarah Nemțanu, Quatuor Hermès, Timothy Ridout, Frank Duprée, Nika Goric, printre mulți alții.

A primit o bursă de la Fundația Calouste Gulbenkian în timp ce studia la Escuela Superior de Música Reina Sofía din Madrid, la clasa profesorilor Michel Arrignon și Enrique Pérez Piquer. Ulterior, și-a continuat studiile la Conservatoriul din Amsterdam, la clasa profesorului Arno Piters, și la HEMU din Lausanne, la clasa lui Florent Héau. În Portugalia, a fost elev al lui José Ricardo Freitas la Academia de Muzică José Atalaya și ARTAVE, după ce a absolvit studiile cu Nuno Pinto la Școala Superioară de Muzică și Arte Spectacolului din Porto (ESMAE).

Primul său album intitulat „XX-XXI” a fost lansat recent, în luna noiembrie 2022, realizat împreună cu pianistul și compozitorul Pedro Emanuel Pereira.

Carlos Ferreira este artist D’Addario Woodwinds și Buffet Crampon Artist.

Sebastian Bohren, vioară

Sebastian Bohren este un violonist care, atât ca solist, cât și ca muzician de cameră, atinge un echilibru distinctiv în interpretările sale și alegerea repertoriului, care favorizează epocile clasice și romantice timpurii, secolul al XX-lea și zilele noastre.

În 2022, Fundația Arcușierilor și Lutierilor Elvețieni i-a acordat lui Sebastian Bohren „Arcușul de aur”. Odată cu obținerea premiului, acesta se alătură unei linii ilustre de artiști, printre aceștia numărându-se Thomas Zehetmair, Tabea Zimmermann, Patricia Kopatchinskaja, Kim Kashkashian, Isabelle van Keulen, Thomas Demenga și Leonidas Kavakos.

Süddeutsche Zeitung l-a descris pe tânărul violonist cu rădăcini în Elveția și Columbia drept „unul dintre cei mai serioși și sinceri muzicieni ai generației sale”, în timp ce revista BBC Music Magazine îi oferă cinci stele înregistrării CD-ul său intitulat “Avie”. Revista Gramophone a descris albumul, înregistrat în 2021 cu CHAARTS Chamber Artists și dirijorul Gábor Takács-Nagy, drept „o experiență de ascultare care captează atenția de la început până la sfârșit” și a întrebat: „În ce direcție îl va duce abordarea de repertoriu a lui Sebastian Bohren.”

Ca solist, a susținut concerte în Elveția natală alături de Sinfonieorchester Basel, Luzerner Sinfonieorchester, Orchestra della Svizzera Italiana, Musikkollegium Winterthur, Argovia Philharmonic, Zürcher Kammerorchester, Kammerorchester Basel, Festival Strings Lucerne și CHAARTS Chamber Artists, iar la nivel internațional cu St. Petersburg State Academic Cappella, Thessaloniki State Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Münchner Kammerorchester, Kölner Kammerorchester, Göttinger Sinfonieorchester, Philharmonie Reutlingen, WKO Heilbronn, Stuttgarter Kammerorchestra, Romanian Chamber Orchestra și Orchestra de Cameră din Padova.

A colaborat cu dirijori renumiți precum Elim Chan, Ivor Bolton, Jan Willem de Vriend, Michael Sanderling, Cristian Măcelaru, Andrew Manze, Thierry Fischer, Marc Minkowski, James Gaffigan, Heinz Holliger, Emmanuel Tjeknavorian, Patrick Lange, Andrew Litton, Christoph Poppen , Gábor Takács-Nagy și Mario Venzago.

Muzician de cameră pasionat, a colaborat cu violoniștii Roby Lakatos, Hansheinz Schneeberger și Dmitry Sitkovetsky, pianiștii Andreas Haefliger, Konstantin Lifschitz și Yekwon Sunwoo, violistul Antoine Tamestit, violonceștii Thomas și Patrick Demenga, Anastasia și Haefliger și Christian Polekina, clarinetistul Reto Bieri.

Sebastian Bohren este director artistic al Stretta Concerts din Brugg, Elveția și cântă la o vioară din 1761, construită în Parma de renumitul Giovanni Battista Guadagnini, „Ex Wanamaker-Hart”.

Benedict Klöckner, violoncel

Benedict Klöckner, născut în 1989, este unul dintre artiștii remarcabili ai generației sale, câștigător a numeroase concursuri și premii, cel mai recent fiind OPUS Klassik 2021.

Concertează în întreaga lume ca solist cu orchestre de renume internațional ca Royal Philharmonic Orchestra din Londra, Deutsche Radiophilharmonie, NDR Radiophilharmonie, MDR Symphony Orchestra, Deutsche Staatsphilharmonie, Kremerata Baltica, Camerata Oslo și Orchestra de Cameră din München, colaborează cu dirijori renumiți precum Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach, Ingo Metzmacher, Michael Sanderling, Clemens Schuldt, Heinrich Schiff și Sir Simon Rattle și suține concerte în săli precum Filarmonica din Berlin, Carnegie Hall New York, Kennedy Center Washington, Symphony Hall Chicago, Arts Center Seul, Musikverein Vienna, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Zürich, Gasteig din Munchen, Concertgebouw Amsterdam, Rudolfinum Praga, Ateneul Român din București și Barbican, Cadogan și Wigmore Hall Londra.

Muzician de cameră pasionat, Benedict colaborează cu artiști precum Sir András Schiff, Anne Sophie Mutter, Gidon Kremer, Christoph Eschenbach, Antoine Tamestit, Emmanuel Axe, Fazil Say, Lisa Batiashvili, Yuri Bashmet, Benjamin Grosvenor, Lars Vogt sau Christian Tetzlaff.

Benedict Klöckner colaborează în mod regulat cu marii compozitori contemporani. În 2018 a realizat premiera mondială a Concertului pentru două violoncele și coarde scris de renumitul Wolfgang Rihm. La Centrul de Arte din Seul, a realizat premiera Concertului pentru violoncel al lui Eun Hwa Cho, iar cu Orchestra Mozarteum din Salzburg, sub conducerea lui Peter Tilling, a susținut premiera austriacă a Concertului pentru violoncel al lui Dai Fujikura. În 2020 a susținut premiera mondială a 7 lucrări compuse pentru el de Howard Blake, Elena Kats Chernin, José Elizondo, Dai Fujikura, Geoffrey Gordon, Bongani Ndodana-Breen și Eric Tanguy, iar premiera unui nou concert pentru violoncel de Bongani Ndodana-Breen cu Orchestra Filarmonicii din Cape Town este planificată pentru 2022.

Înregistrările sale pe CD-uri au fost foarte apreciate de presa internațională și nominalizate printre altele la premiul German Record Critics’ Award. A înregistrat în colaborare cu artiști precum Gidon Kremer, dirijorii Heinrich Schiff și Michael Sanderling, pianiștii Danae Dörken, Anna Fedorova, Yu Kosuge și José Gallardo, precum și compozitorii Wolfgang Rihm și Howard Blake.

În octombrie 2021, Brilliant Classics lansează înregistrarea lui Bach pentru violoncel. Cele mai recente înregistrări ale lui Wolfgang Rihm „Über die Linie” au fost lansate în vara anului 2020 și au câștigat Premiul Piccicato Supersonic.

Din 2014, Benedict este director artistic și fondator al „Festivalului Internațional de Muzică Koblenz”, prezentând concerte cu artiști precum Vilde Frang, Benjamin Grosvenor, Boris Giltburg și orchestre precum orchestrele de cameră din Georgia și München.

Benedict Klöckner a studiat cu Martin Ostertag, iar în calitate de tânăr solist al masterului Academiei Kronberg cu Frans Helmerson și Gary Hoffman, finanțat de „Bursa Angela Winkler”, din 2009 până în 2017.

Artistul interpretează pe un violoncel italian de Francesco Rugeri (Cremona, 1690), cântat anterior de Maurice Gendron și cu un arcuș de Etienne Pajeot (Mirecourt, 1820).

