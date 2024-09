Început de an universitar la UVT: Săptămâna de inițiere & festivalul UNIVIBES by UVT

La UVT, anul universitar se deschide prin evenimente culturale deschise întregii comunități.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) desfășoară, în perioada 23-29 septembrie, Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”, un program special de evenimente și proiecte care urmărește facilitarea tranziției de la mediul preuniversitar la mediul universitar a celor peste 4300 de studenți înmatriculați în anul I al ciclului de studii universitare de licență.

Pe lângă activitățile destinate exclusiv studenților, UVT organizează o serie de evenimente cultural-artistice deschise publicului larg, cu intrare liberă, pe scena din curtea din spatele sediului central al universității (lângă terenul de baschet), astfel:

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Ziua de vineri a săptămânii de inițiere, când are loc și festivitatea de deschidere a anului universitar, va culmina cu festivalul UNIVIBES by UVT. Devenit deja o tradiție, unicul festival de muzică din țară care are loc într-o universitate transformă UVT într-un imens ring de dans și în anul 2024. Aflat la a opta ediție, UNIVIBES by UVT își propune să ofere o deschidere a anului universitar altfel, de neuitat, care să promoveze arta și cultura și să-i încurajeze pe studenți să fie creativi.”

Evenimentul se va desfășura în data de 27 septembrie, începând cu ora 17:30 în spațiile din incinta sediului central UVT (bd. Vasile Pârvan nr. 4) și este deschis tuturor participanților interesați, intrarea fiind liberă. Trei scene, mix de genuri muzicale, ritmuri electrice, acustice, rock, hip-hop, DnB sau electro, ateliere, jocuri & activități, zone de food & drinks, toate acestea întâmpină studenții și publicul timișorean, pentru un început de an universitar ca la carte.

Programul complet al concertelor de pe cele trei scene ale evenimentului din 27 septembrie 2024 este următorul:

Feeling Stage (scena din parcarea din fața sediului central UVT)

18:00-19:00 – ZoleeVee

19:00-19:50 – Matei Ioachimescu, PERCUSSIONescu (Irina Rădulescu, Daria Achim, Maria Rizea) & The Romanian Flute Ensemble

20:10-21:25 – om la lună

21:45-23:00 – Vama

Attitude Stage (scena din curtea din spatele sediului central UVT, lângă terenul de baschet)

18:10-18:50 – Pavilionul de Plastic

19:10-20:10 – Frate Gheorghe

20:30-22:00 – MCs United (Dani Tobe, Gaseb, Kaos INK, MCx Woodie, Megga Dillah & One Lion, w/ DJ Mack)

22:00-23:00 – Omu Gnom

23:00-02:00 – Silent Party cu B.Mike, Maică-ta & No’Dj

Energy Stage – DJ sets (scena din a doua curte interioară din partea dreaptă a sediului central UVT)

17:30-19:00 – Maică-ta

19:00-21:00 – B.Mike

21:00-23:00 – IST

23:00-00:00 – BKB’

00:00-03:00 – Kuky

