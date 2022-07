Închisoare pentru afaceristul cu Ferrari care a lovit intenționat un polițist din Caraș-Severin

Afaceristul din Resita care, in 12 august 2021, pe o strada din Bocsa, a acrosat intentionat un politist care l-a oprit si i-a cerut actele la control, si-a aflat pedeapsa stabilita de instantele de judecata. In urma cu putin timp, Judecatoria Resita a pronuntat sentinta in dosarul 4970/2090/2021, in care Dumitrascu Marius Nelu, 43 de ani, a fost trimis in judecata pentru infractiunea de ultraj: 2 ani si sase luni de inchisoare cu suspendare si efectuarea a 120 de zile de munca neremunerata, in folosul comunitatii, la Primaria Bocsa sau Primaria Resita, scrie impactpress.ro.

De asemenea, judecatorul care a solutionat fondul cauzei a decis ca bolidul de lux marca Ferrari 488 Spider, inmatriculat in Germania, sa fie restituit catre proprietar, respectiv Timpu Angelica Mirabela, la data ramanerii definitive a sentintei din dosar.

„Ia act ca persoana vatamata Calin Alexandru nu s-a constituit parte civila in procesul penal”, se mentioneaza in Hotarare 380/2022 din 21.07.2022, semn ca, intre autorul accidentului si politist, care a avut nevoie de 40 de zile de ingrijiri medicale, a existat o intelegere financiara.

„Consider solutia Judecatoriei Resita una temeinica si legala, din toate punctele de vedere, fiind de acord cu modul de individualizare a pedepsei si cu restituirea autoturismului marca Ferrari”, ne-a declarat aparatorul soferului vitezist, avocatul timisorean Cosmin Bolosin.

Reamintim ca, in 12 august 2021, un politist din orasul Bocsa a fost ranit, in timpul unui control in trafic, omul legii fiind acrosat de un autoturism al carui sofer a refuzat sa se conformeze solicitarilor venite din partea agentilor.

„Din verificarile efectuate s-a stabilit ca politistii au efectuat semnalul regulamentar de oprire autoturismului in cauza, acesta ar fi incetinit, apoi ar fi accelerat din nou, moment in care l-ar fi acrosat pe agentul de politie care se afla langa masina acestuia, solicitandu-i conducatorului auto sa opreasca autoturismul si sa prezinte documentele pentru control”, a comunicat, la vremea respectiva, purtatorul de cuvant al IPJ Caras-Severin.

Dupa producerea incidentului, un coleg al politistului, aflat in dispozitivul de mentinere a ordinii publice, a executat trei focuri cu armamentul din dotare, autoturismul fiind oprit dupa aproximativ 400 de metri de catre un alt echipaj de politie.

Autorul faptei a fost retinut si condus la sediul politiei pentru cercetari si dispunerea masurilor legale. Potrivit declaratiilor sale, el era foarte grabit pentru ca trebuia sa fie nas la o nunta din oras, motiv pentru care a refuzat sa opreasca la semnul politistilor. De altfel, masina inchiriata, inmatriculata in Germania, era si decorata festiv.

Sentinta nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.

Comentarii

comentarii