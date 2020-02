India, un univers al gusturilor, o invitație la afaceri și răsfăț

INDIA – univers de culturi, de peisaje, de stiluri de artă, muzică, gastronomie dar și o economie de mari dimensiuni, cu cea mai rapidă creștere și un rol geopolitic important!

Consulatul Onorific al Indiei la Timișoara, sub înaltul patronaj al Ambasadei Republicii India în România și al Excelentei Sale Ambasadorul Indiei in Romania, Domnul Tharlung Darlong, invită firmele timișene la un eveniment de business în care se prezintă sectoare economice de vârf în India – IT și inteligența artificială, dar și la o degustare de vinuri și produse indiene.

Vor fi prezenți oficiali ai administrației publice locale, reprezentanți de marcă ai comunității de afaceri timișene, diplomați, mediul universitar, mass media cât și firme indiene care doresc să facă afaceri pe piața românească.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și are loc în data de 28 februarie 2020, cu începere de la ora 18.00, în Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

