Industrii creative între Timișoara 2023, România și Bodo, Norvegia, Capitala Europeană a Culturii 2024

Timișoara preia titlul de Capitală Europeană a Culturii 2023, vineri, 17 februarie, iar programul inaugural al sezonului cultural se desfășoară pe tot parcursul acestui sfârșit de săptămână.

Documentor lansează un prim eveniment din cadrul inițiativei bilaterale româno-norvegiene North by Southwest, proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene, chiar in perioada 17-19 februarie și cuprinde o serie de workshop-uri realizate in parteneriat cu Bodø 2024 (Norvegia), organizația care pregătește preluarea titlului de capitală europeană a culturii în anul următor.

North by Southwest propune realizarea transferului de bune practici și cunoștințe în vederea consolidării și creșterii capacității (capacity building) industriilor creative între Timișoara 2023, România și Bodo, Norvegia, Capitala Europeană a Culturii 2024 printr-o serie de activități planificate a avea loc în cursul anului. Se pune accent pe cultura locală ca soluție pentru dezvoltarea economică sustenabilă și promovarea atât a celor doua orașe cât și a regiunilor, facilitarea colaborărilor internaționale în vederea unei mai bune expuneri a ofertelor culturale în spațiul european, îmbunătățirea oportunităților, calificării profesionale și experienței personalului care activează în cadrul industriilor culturale și creative.

Sunt industriile culturale locale ingrediente importante pentru dezvoltarea economică durabilă?

Este “viitorul luminos”? Dezvoltarea angajamentului cultural și social pentru tineri.

Prin această primă sesiune de lucru se încearcă găsirea unor răspunsuri pentru cele de mai sus prin schimb de cunoștințe, experiențe și bune practici care includ managementul cultural și infrastructura, dezvoltarea centrelor culturale, implementarea programului și liniilor directoare ECoC, programele pentru tineret și prezentarea generală a industriilor culturale independente din Bodø (Norvegia) și Timișoara (România).

Participă: Charlotte Nyheim (Norvegia), Coordonator tineret YOUNG2024 Bodø2024, Cecilie Haugseth (Norvegia) Consultant program YOUNG2024 Bodø2024, Edvard Michailoff Pettersen (Norvegia)

Coordonator program Bodø2024, Katarina Efstathiou Unstad (Norvegia) Coordonator program Bodø2024, Cristina Potra Muresan manager general centrul cultural independent FABER, Ana Maria Ursu

Actriță, manager cultural BASCA, Bogdan Cotîrță producător de evenimente, freelancer, Mădălina Aldescu scriitor, voluntară la Fundația Județeană pentru Tineret Timișoara (FITT), Alina-Ancuța Ursoi, consilier vocațional, programe culturale pentru persoane cu dizabilități, Călin Meda producător filme documentare, coordonator Documentor, Ovidiu Megan director executiv Timisoara2023 – Capitală Culturală Europeană, Andrea Reisz director program, Asociația Culturală Contrasens, Raluca Calițoiu, parteneriate și proiecte, Centru de proiecte TM2023, Nadia Tismănaru director Departament Programe și Activități FITT, Nicoleta Ciocov curator, Art Cinema Victoria și Florin Iepan regizor film, manager cultural Documentor.

North by Southwest workshops 17-19 Februarie se desfășoară la FABER, sala Flex, str. Peneș Curcanul, Timișoara. Participarea are loc pe bază de invitație.

Proiectul North by Southwest beneciază de un grant in valoare de 82104 Euro din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene. Proiectul este finanțat din Fondul pentru relații bilaterale 2014-2021. Mai multe informații găsiți pe www.eeagrants.ro

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Sunt două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu €3,3 miliarde prin scheme consecutive de grant. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE și norvegiene se ridică la €2,8 miliarde. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

