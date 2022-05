Industriile culturale și creative (ICC), în prim-plan la Timișoara, cu scopul de a încuraja parteneriatele intersectoriale, la nivel regional și internațional

Pe 27 și 28 mai 2022, reprezentanții industriilor culturale și creative sunt invitați de către Primăria Municipiului Timișoara să participe la Creative Talks and Matchmaking Fair, eveniment dintr-o serie de inițiative demarate în cadrul proiectului Interreg Europe ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy / Acţiuni de stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor, prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii şi moştenirea acestuia, care oferă experiențe de învățare și networking pentru o mai bună colaborare între industriile menționate, tech și de afaceri.

Cu titlul de Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii tot mai aproape, Primăria Municipiului Timișoara organizează o dezbatere structurată în jurul oportunităților și a impactului programului asupra sectorului industriilor culturale și creative. La eveniment sunt invitați să vorbească despre experiențele pe care le-au avut și din care au învățat, atât reprezentanți locali ai acestor industrii, cât și ai altor orașe europene care au deținut acest titlu.

Evenimentul este structurat în două părți, ambele desfășurându-se atât vineri, 27 mai 2022, cât și sâmbătă, 28 mai 2022, la Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Conferința Creative Talks – 2 zile de discuții adresând temele:

Câștigurile și neajunsurile Capitalei Europene a Culturii pentru industriile culturale și creative

De ce și cum pot industriile culturale și creative să dezvolte noi procese, servicii, conținut și practici pentru a putea oferi mai multă valoare în societatea actuală

Instrumente concrete și de impact lansate de terți sau intermediari pentru sprijinirea antreprenoriatului și dobândirea abilităților specifice sectorului industriilor culturale și creative

Vor supraviețui sau vor prospera industriile culturale și creative sub presiunea tot mai crescută a globalizării și inovației tehnologice?

Conferința se desfășoară în sistem hibrid, atât în sala Centrului de Proiecte, cât și online, permițând, astfel, și participarea unui public internațional, european, din mai multe orașe care au avut sau vor avea titlul de Capitală Europeană a Culturii, dar și celor care activează în industriile culturale și creative, în Timișoara și alte orașe din țară.

În curtea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, va avea loc un târg special – Matchmaking Fair – care va prezenta o parte din actorii industriilor culturale și creative locale care s-au adaptat și au continuat să ofere servicii și produse indiferent de moment și provocările din ultimii ani.

Creative Talks and Matchmaking Fair încurajează dezvoltarea de noi oportunități pentru parteneriate intersectoriale în contextul Capitală Europeană a Culturii și reprezintă acțiunea 2 din Planul de Acțiune elaborat în cadrul proiectului Interreg Europe ECoC-SME: Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul CEaC și moștenirea acestuia, în care Municipiul Timișoara este partener.

Pe tot parcursul acestui eveniment se va vorbi în limba engleză, participanții putând solicita un translator dacă este necesar.

Înscrierea pentru Creative Talks & Matchmaking Fair se va face prin înregistrare gratuită, accesând acest link https://bit.ly/creativetalkstimisoara, în limita locurilor disponibile.

