Infrastructura rutieră a Timișoarei și Timișului, în viziunea USR. Cristian Moș propune un pact cu contracandidații de la PNL și PSD

Cristian Moș, Dominic Fritz și Cătălin Drulă abordează tema infrastructurii rutiere din județ din perspectiva unui candidat la președinția Consiliului Județean Timiș, unui candidat la Primăria Timișoara și unui deputat din comisia de specialitate.

Cei trei promit că, împreună, vor lupta pentru dezvoltarea celor mai mari proiecte de infrastructură din județ: centura ocolitoare, inelul 4 de trafic din Timișoara și legătura dintre aeroport și autostrada A1. Aceștia promit, încă o dată, că, spre deosebire de actualii ocupanți ai funcțiilor de conducere la nivel local și județean, vor lucra de îndată după alegeri, nu doar înainte de alegeri. „E foarte clar că Timișoara și Timișul au nevoie de conectare cu restul țării și țările vecine. Timișoara e inima județului, nu doar economic, ci și din perspectiva infrastructurii. Fiind inima, avem si câteva probleme: tot traficul de tranzit se duce prin Timișoara pentru că nu ne-am făcut temele în ultimii 30 de ani pentru dezvoltarea infrastructurii”, a spus, în acest sens, Dominic Fritz.

„Avem nevoie de aceste proiecte mari, în afara orașului. Pentru mine, chiar dacă sunt în afara UAT-ului, ar reprezenta o prioritate. Este clar că avem nevie de o decongestionare a traficului. Multe probleme sunt rezultatul direct al lipsei de infrastructură în jurul orașului”, mai spune Fritz. Mai mult, acesta vede probleme și din alt punct de vedere: al locuitorilor zonei periurbane, pentru care centura ocolitoare ar reprezenta o soluție de tranzit la nivelul județului, nu și spre Timișoara.

În acest sens, el a amintit de inelul 4 de trafic din Timișoara, făcând referire la actualul primar al Timișoarei, Nicolae Robu: „Temele din 2020 au fost teme de campanie deja în 2012, au fost deja în 2016, trebuie să ne întrebăm de ce nu s-a întâmplat nimic. De ce încă suntem încă în stadiu de studiu de fezabilitate chiar prefezabilitate, doar la unele începând lucrările. (…) Nu avem niciun pod nou, niciun pasaj nou. Domnul Robu este un campion mondial în anunțarea de proiecte și pregătirea studiilor de fezabilitate, dar nu vedem nimic concret. Noi vrem să fim campionii în implementarea proiectelor. Noi avem un plan foarte clar pentru eliberarea proiectelor din sertarele primăriilor PNL și PSD. Noi nu venim cu alte proiecte. Vorbim de aceleași proiecte de atâția ani de zile. Noi venim cu o schimbare de viziune, și, eventual, cu mici schimbări, unele nu sunt gândite foarte bine”.

Dominic Fritz a amintit și de angajamentele pe care le-a asumat în conferința de luni, 15 iunie. Candidatul alianței USR PLUS pentru Primăria Timișoara a amintit de trei, pe care le consideră esențiale în implementarea proiectelor de infrastructură: profesionalism, importanța zonei metropolitane și bugetul orientat spre investiții.

Acesta consideră că proiectele întârzie atât de mult în actuala formulă a administrației locale pentru că nu sunt gândite într-un sistem integrat. „Avem pasajul Solventul, care în sfârșit se mișcă un pic. Acum se mișcă proiectul, dar vedem că primarul se laudă că proiectul este 100% finanțat din bugetul local. Nu este o mândrie! Acești bani ne lipsesc de altundeva. Nu gândim aceste proiecte din start ca proiecte care pot fi finanțate de Uniunea Europeană. Știm, pentru proiectele din exterior, UE dă bani. Pentru cele din interior, din spațiul urban, pentru tot ce ține de infrastructură rutieră, nu se mai dă niciun ban. Trebuie să fim foarte isteți, foarte creativi. Putem face o parte de infrastructură de transport în comun, de piste de biciclete, dar doar dacă gândim împreună putem finanța o parte din ele. (Pasajul Solventul – n.r.) Nu este gândit ca un proiect integrat cu toate posibilitățile de transport”.

Pentru proiectele din exteriorul Timișoarei, cei de la USR consideră că trebuie mai mult pus accentul pe „diplomația orașului”, care ar lupta pentru interesele locale la București și Bruxelles. „Avem nevoie de timișoreni luptători și la București care să împingă aceste proiecte în față. Slăbiciunea actualului primarul în a fi văzut, în a reprezenta orașului la București este un motiv mare de ce nu s-a mișcat nimic în privința asta”, a comentat Fritz.

Deputatul USR Cătălin Drulă a dezvoltat explicația lui Fritz: „Ce am văzut la Timișoara, la județul Timiș este o fragmentare între primăria PNL și Consiliul Județean pesedist. Extraordinar de multe lucruri bune se întâmplă dacă se întâmplă administrația locală. (…) O indolență mai mare ca la Robu eu nu am văzut în domeniul ăsta. Robu se trezește acum, când Centura de sud este în execuție, că nu există niște soluții cum trebuie la Drumul Boilor sau în altă parte. Păi, omule, unde ai fost în toți ani ăștia? Știe oare Robu – sau Dobra – că în acest moment sunt în discuție variantele de traseu ale autostrăzii Timișoara – Moravița, ale autostrăzii cu Serbia? Eu am văzut planșa, am obținut-o și am discutat cu oamenii care se ocupă de proiect. Acum este în derulare studiul de fezabilitate și se alege o variantă de traseul. Varianta aia de traseu va influența când se va construi, fie că e peste doi ani sau cinci ani sau peste opt… va influența cum arată Timișul, cum arată Timișoara”.

Referitor la președintele CJT, Călin Dobra, Cristian Moș a adăugat că acesta a promis, încă din 2019 o legătură între autostrada A1 și Aeroportul Timișoara. „Acum, în februarie 2020, Dobra revine cu aceeași promisiune. Vine cu aceeași ciorbă reîncălzită, doar înainte de alegeri. Dobra e un pesedist de carieră, bifează toate aceste aspecte ale vechii clasei politice”.

Drulă a prezentat și faptul că a început licitația pentru studiul de fezabilitate al Centurii de vest a Timișoarei, proiect pentru care el a insistat. În legătură cu centura, cei trei useriști au concluzionat că în trecut a fost făcută două prostii: pe Centura de est s-a retras proiectul cu două benzi pe sens, iar, în general, intersecțiile sunt gândite ca sensuri giratorii. „Lucrăm la o centură nouă cu o singură bandă pe sens, când dăm drumul o să fie deja supraaglomerată, o să trebuiască să facem imediat încă un proiect pentru extindere. O a doua greșeală care s-a făcut este că proiectul vechi, dar actual – a fost realizat un proiect noi, dar PSD a retras și a revenit la cel vechi –, intersecțiile sunt gândite ca sensuri giratorii, avem nevoie de treceri denivelate”, a spus Fritz.

În privința inelului 4, Fritz a adăugat că lucrările vor fi îngreunate din cauză că pe unde va trece acesta au fost date PUZ-uri pentru case. „Vedem la strada Grigore Alexandrescu, primarul ne promite benzi și trotuare, nu s-a făcut nimic.(…) Partea de Nord Est (a inelului 4 – n.r.), deja e dată în execuție de peste 5 ani, între Dumbrăvița și Avram Imbroane, mi se pare. Care este firma care se ocupă? SDM, societate primăriei, care nu are capacitatea să ducă un astfel de proiect de infrastructură în față. Pentru mine, prioritar o să fie închiderea inelului 2 și realizarea inelului 4, un proiect de lungă durată. Cu Cătălin Drulă la București și Cristian Moș la județ, o să împingem aceste proiecte în față”.

Pe final, Cristian Moș a venit cu o provocare pentru contracandidații săi la președinția CJT, Alin Nica și Călin Dobra: „un pact cu anumite lucruri strategice pentru județ pe care să le asumăm toți trei pentru implementare. Chiar aș merge în direcția aceasta. Oare domnul Nica sau domnul Dobra ar fi de acord? Vorbim de proiecte de infrastructură pe care, da, noi vrem să le implementăm!”, a încheiat acesta.

Comentarii

comentarii