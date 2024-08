Inima orașului 2.0 ajunge la Timișoara

CODRU Festival invită publicul timișorean JOI, 15 august 2024, de la ora 20:00, în Piața Unirii din Timișoara, în fața locației Hype Culture, pentru o seară în care toate inimile bat la unison.

Evenimentul marchează prima intervenție asupra instalației artistice, „Inima orașului 2.0”, un proiect Galateca, realizat în parteneriat cu Creative Sustainability Week, o lucrare unică realizată de un colectiv de artiști coordonați de Anca Boeriu și Andreea Sandu de la NeoArt Connect. Aceasta a fost prezentată la Festivalul TIFF, urmând a fi expusă în Piața Unirii ca simbol al dualității dintre rațiune și simțire, acțiune și resemnare, tehnologie și umanitate ce reflectă cel mai bine conceptul festivalului CODRU în acest an: „ONE HEART – The Power of Coming as ONE”.

Joi seară, veți avea ocazia să vedeți această instalație, creată din materiale reciclate precum plastic și hârtie. Deși inima este divizată, își găsește forța, reunind mesaje și idei care apropie comunități și fragmente din viețile noastre, toate unite sub același concept. Pe parcursul perioadei în care va fi expusă, inima va evolua, devenind un act performativ care implică atât artiști, cât și publicul. Instalația va rămâne în Piața Unirii din Timișoara până pe data de 29 august 2024.

„Într-o lume care uneori poate părea haotică și divizată, a fi uniți ca UNU ne amintește de puterea coeziunii și compasiunii. Ne învață importanța empatiei, bunătății și solidarității în construirea unei societăți armonioase în care toată lumea se simte inclusă, valoroasă și sprijinită. CODRU Festival nu este doar un festival, ci o mișcare, o chemare la unitate, la a deveni unul.” spune Directorul Creativ al CODRU Festival, Elena Adorian.

Pe 15 august, terasa Hype devine locul unde magia prinde viață. Invităm comunitatea să se alăture pentru o seară memorabilă în care arta și gusturile speciale marca Hype, inspirate de spiritul CODRU, se îmbină armonios.

Sunteți invitați să lăsați un cuvânt, o amintire pe inima orașului. Elena Adorian, Directorul Creativ CODRU Festival va deschide seara, începând cu ora 20:00, cu vernisarea lucrării „Inima orașului 2.0” și o scurtă introducere despre noul concept CODRU Festival.

Anul acesta, festivalul CODRU are loc între 30 august și 1 septembrie, în Pădurea Verde din Timișoara (fosta Grădină Zoologică). Prin artă, muzică și comunitate, CODRU creează un spațiu unde toți putem găsi sprijin, creștere, fericire, putere și unitate.

