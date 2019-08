Înmatriculările de firme au revenit pe creștere, dar rămân în scădere centre economice importante, precum București, Cluj, Timiș și Ilfov

Numărul înmatriculărilor de persoane juridice și persoane fizice a crescut cu 9% în primele șase luni ale acestui an, comparativ cu prima jumătate din 2018, interval în care a fost înregistrat un recul de aproape 10% al noilor înmatriculări, arată datele Registrului Comerțului analizate de Profit.ro. Chiar dacă la nivel național au fost înregistrate mai multe firme, centre economice importante, cum sunt București, Ilfov, județele Cluj și Timiș, au continuat evoluția negativă din ianuarie-iunie anul trecut. București are cea mai slabă primă jumătate de an începând din 2015, iar Cluj, Ilfov și Timiș, începând din 2016. Alte județe, de asemenea importante, precum Iași, Prahova, Argeș sau Constanța, au consemnat o evoluție pozitivă. În prima jumătate a acestui an au fost înregistrate 77.940 de firme, față de 71.473 în același interval al anului precedent. În București a fost înființată anul acesta aproape 1 din 9 firme la nivel național, 8.986 în total, dar în scădere cu 11,4% raportat la cele 10.136 de anul trecut. Și în Cluj scăderea a fost amplă, de 10,6%, la 3.586 de firme, iar în Ilfov, de 6,4%, la 2.576. În Timiș, deși a rămas pe minus, declinul s-a temperat la numai 0,8%, însemnând 3.340 de noi firme. (sursa: https://www.profit.ro/)





