Innovation Labs 2019 și-a desemnat câștigătorii în cadrul Demo Day

Innovation Labs 2019, programul de accelerare pentru tinerii pasionați de tehnologii creative și antreprenoriat, și-a desemnat câștigătorii în cadrul evenimentului Demo Day, desfășurat luni seară la Teatrul Național București, Sala Studio. Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Demo Day i-a avut gazde pe Vladimir Oane, antreprenor și Președintele Boardului Tech Lounge, și pe Magda Ropotan, co-fondator Design Thinking Society și membru al Boardului Tech Lounge. Not This Time Pal, CNEO, Heimdall, Trusty Camera și Knosis.ai sunt echipele care au convins juriul și publicul cu produsele lor, câștigând premiile „Best Pitch”, „Best Product”, „Best Business”, „Startup of the Year” și „Scaleup of the Year”. Pe parcursul programului, echipele participante s-au bucurat de sprijinul partenerilor principali ai Innovation Labs: Orange, Carrefour, BRD – Groupe Société Générale, OMV Petrom și Medicover România, precum și de sprijinul Romanian-American Foundation, în calitate de partener strategic.

Innovation Labs este un program de accelerare și mentorat ancorat în 11 universități de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara și, începând cu anul acesta, Tel Aviv, și anume: Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea din București, Universitatea „Babeș–Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara și Institutul de Tehnologie Technion din Israel. Acest parteneriat academic adaugă dimensiunea dezvoltării de produs educației din domeniul IT&C, pentru care România deja se bucură de recunoaștere globală.

În martie 2019, peste 480 de tineri s-au înscris în cele cinci Hackathoane Innovation Labs, desfășurate la nivel național, propunând peste 160 de idei de produse digitale. În Hackathoane au intrat 111 echipe, dezvoltându-și ideile în prototipuri alături de mentori, pe parcursul a 24 de ore de foc. Efortul tinerilor a fost recompensat, astfel încât cele mai convingătoare 70 de echipe au trecut în a doua etapă a programului Innovation Labs – perioada de mentorat și dezvoltare a unui produs care să combine excelența tehnică cu orientarea către nevoile reale ale utilizatorilor. Pe parcursul desfășurării programului, până la Demo Day, echipele au participat săptămânal la workshop-uri și întâlniri cu mentorii, experți în domeniul tehnologiei și antreprenori de top, lucrând la construirea și rafinarea prototipurilor.

În fiecare dintre cele cinci centre naționale Innovation Labs au avut loc evenimentele Demo Day locale, la care au participat echipele din programul de mentorat și în urma cărora au fost alese prototipurile minim viabile care s-au calificat în semifinalele Demo Day 2019 de la București. Astfel, pe 2o mai au urcat pe scenă 18 echipe dintre cele 70 care au fost selectate în programul de mentorat. După o primă rundă de demonstrații tehnice și prezentări de produs, desfășurate în cadrul semifinalelor naționale de duminică, 18 echipe au intrat în competiția finală Demo Day, captivând juriul și publicul cu inovațiile lor.

Premiul „Best Pitch Prize”, acordat de Mihai Rotaru, antreprenor și absolvent al Innovation Labs, a fost decernat echipei Not This Time Pal, un produs care oferă o extensie a browser-ului Chrome, ce permite utilizatorilor să identifice cel mai bun preț pentru produsele pe care le caută.

Premiul „Best Product Award”, decernat de către Sorin Pâslaru, redactor șef la Ziarul Financiar, a revenit echipei CNEO, care propune un produs ce derivă din îmbinarea aplicațiilor software de învățare automată cu senzori medicali, ceea ce permite realizarea de la distanță a programelor de prevenție, curative sau de recuperare.

Premiul „Best Business Award”, înmânat de David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, a fost oferit echipei Heimdall, care a dezvoltat un produs care îmbunătățește monitorizarea consumului electric printr-o soluție hardware, pe baza unui algoritm de Machine Learning, ce identifică și optimizează amprentele digitale și obișnuințele de consum, atât pentru distribuitori, cât și pentru consumatori.

Premiul „Startup of the Year Award”, înmânat de către Mihnea Costoiu, Rector al Universității Politehnica din București, a revenit echipei Trusty Camera, care a creat o soluție ce oferă jurnaliștilor, experților, dar și persoanelor care primesc fotografii (prin social media, magazine online, social discovery sau alte canale) posibilitatea de a verifica autenticitatea imaginii.

Premiul „Scaleup of the Year Award”, oferit de către Roxana Vitan, Președinte al Fundației Româno-Americane, a revenit echipei Knosis.ai, care a prezentat o soluție facilă de obținere a bazelor de date pentru Machine Learning, implicând categorii sociale diverse. Knosis permite generarea unor date echivalente prin randarea unor obiective în VR și codarea umană a datelor printr-o platformă ce alocă eficient sarcinile către operatori din categorii sociale diverse.

De asemenea, partenerii programului au oferit premii echipelor pe care le-au apreciat cel mai mult pe parcursul celor trei luni de mentorat.

Premiul oferit de către Orange a constat în includerea echipei IntelScale, un produs care oferă posibilitatea companiilor să își reducă riscul de apariție a unor atacuri cibernetice, în programul de accelerare Orange Fab pentru soluţia lor inovativă în domeniul Securităţii Cibernetice. Orange a oferit, de asemenea, o mențiune specială echipei BeOnTime, pentru soluţia în domeniul Smart City, ce îmbunătățește timpul de așteptare, fluxul pasagerilor și calitatea călătoriilor în transportul în comun.

Premiul oferit de către Carrefour România, constând în sesiuni de lucru alături de echipele de inovație și tehnologii digitale ale companiei pentru dezvoltarea produsului și testarea ideii pe piață, dar și în oportunitatea de a-și prezenta produsul în fața boardului Carrefour România, a mers la echipa Syncrobots. Soluția echipei este un robot de curățenie automatizată în fabrici și în alte spații de producție, optimizând costurile, riscurile de accident și acuratețea igienei în spațiile industriale.

Premiul oferit de către BRD – Groupe Société Générale, constând în acomodarea echipei câștigătoare în Hub-ul Digital BRD din București pentru a lucra alături de specialiștii BRD în produse digitale, dar și alături de mentorii companiei din programul Innovation Labs, a mers la echipa FRANC, o aplicație bancară care vine în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor aflați în posesia de conturi multiple, oferindu-le acestora facilitatea de a avea acces la serviciile unor entități bancare, diferite prin intermediul unei interfețe unice.

OMV Petrom a premiat echipa EKT, care optimizează bucătăriile din benzinăriile high-end, digitalizând informațiile privind ingredientele, stocurile și procesele, susținând performanța și motivația atât pentru personalul recent angajat, cât și pentru angajații cu experiență. OMV Petrom oferă întregii echipe posibilitatea de a participa la evenimentul Techsylvania, în perioada 8-11 iunie, la Cluj-Napoca.

Premiul din partea Medicover România a fost acordat echipei Visionary, o aplicație digitală ce optimizează modul de organizare al activității în cadrul instituțiilor medicale, care este invitată la o prezentare de produs în fața boardului executiv al companiei din Polonia. Premiul special a fost acordat echipei Medcal, care propune o aplicație digitală ce optimizează modul de organizare al activității în cadrul instituțiilor medicale, căreia Medicover îi oferă sprijin pentru a-și dezvolta produsul în cadrul clinicilor din rețea. În plus, ambele echipe sunt invitate din partea Medicover în cadrul evenimentului Techsylvania.

Răzvan Rughiniș, co-fondator Innovation Labs: „Demo Day are, pentru mine, un optimism contagios. Suntem în al șaptelea an de creștere a comunității Innovation Labs, de implicare a tinerilor în dezvoltarea produselor și infrastructurilor viitorului în mediul viral al Universităților, energizați și inspirați de mentori și parteneri. Demo Day nu este o finalizare, ci un „punct și de la capăt”, un moment de redefinire pentru echipele programului. Innovation Labs merge mai departe de această seară, prin echipele care își vor continua dezvoltarea prototipurilor cu sprijinul programului, precum și prin tinerii atrași de experiența dezvoltării de produs și antreprenoriatului tehnic, pe care îi așteptăm în edițiile următoare. Felicitări tuturor echipelor care au ajuns pe scenă în această ediție, demonstrându-și puterea de a fi împreună în aventura unui start-up și de a-și transforma ideile în soluții tangibile!”

