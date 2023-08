Înscrie-te la circuitul național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour, care se va juca în Iulius Gardens!

Competiția care a definit modul în care se joacă baschet 3×3 nu doar în România, ci și la nivel global a ajuns la sezonul cu numărul 18, iar Timișoara este primul oraș din afara Capitalei unde circuitul Sport Arena Streetball programează o etapă, după perioada pandemică. A cincea etapă a circuitului național de baschet 3×3 Sport Arena Streetball Tour 2023 se va juca în perioada 19-20 august, la Iulius Town, pe terenurile amenajate în Iulius Gardens.

Dacă vrei să participi alături de prietenii tăi sau să concurezi împotriva lor, trebuie să știi că înscrierile încep de luni, 14 august, pe site-ul oficial al evenimentului, 3la3.ro. Înscrierile se pot face până la atingerea unui număr limită de 50 de echipe, cumulat, la toate categoriile, sau până miercuri, 16 august, ora 23.00.

Categoriile de vârstă sunt sub 10 ani (mixt), sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 21, Open (seniori) și plus 35 (veterani), atât la masculin cât și la feminin. Evenimentele marca Sport Arena Streetball sunt adevărate festivaluri urbane de sport, care includ pe lângă meciurile de baschet 3×3, care se joacă pe muzică în permanență, numeroase activități pentru toată familia cu tematică principală baschetul. Acestea includ concursuri pentru toate vârstele, o zonă pentru fani și alte surprize.

Toți jucătorii care participă la turneele de baschet 3×3 desfășurate sub egida FIBA 3×3 primesc puncte în clasamentul mondial, în funcție de categoria și de nivelul turneului la care participă. Aceste puncte sunt contabilizate și în clasamentul mondial pe națiuni, care este unul dintre criteriile principale pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, precum și la turneele de calificare pentru JO.

