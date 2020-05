Inscrierile la gradinita – prin mail, telefon sau fax

Ministerul Educatiei anunta ca reinscrierea copiilor la gradinita se va desfasura in perioada 25 mai – 5 iunie, iar inscrierea se va face in doua etape, intre 8 iunie – 3 iulie si 20 iulie – 10 august. Parintii pot transmite datele necesare prin posta electronica, telefonic sau prin fax.



Potrivit MEC, au fost aprobate procedura si calendarul privind inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2020-2021.



“Ministerul Educatiei si Cercetarii a stabilit, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, derularea succesiva a urmatoarelor etape (la nivelul fiecarei unitati de invatamant):



– reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul scolar 2020-2021;



– inscrierea copiilor care nu au frecventat pana acum acest tip de invatamant”, arata institutia, intr-un comunicat de presa transmis marti.



Reinscrierile se vor desfasura in perioada 25 mai – 5 iunie. Inscrierile se vor desfasura in doua etape: 8 iunie – 3 iulie si 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate in cele doua etape de inscrieri se pot rezolva in perioada 11-31 august.



Reinscrierile se pot efectua si prin posta electronica, telefonic sau fax.



Pentru inscriere, parintii pot comunica unitatii de invatamant prin posta electronica, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse in aplicatia specifica din Modulul SIIIR – Inscriere la gradinita 2020-2021.



Conform sursei citate, ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea procesului de reinscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislatia in vigoare si, cu precadere, in acest an scolar, a prevederilor Legii nr.56/2019, asigurand cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani in grupa mare, ca parte a invatamantului general obligatoriu.



In situatia in care, intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale si criterii de departajare specifice.



Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele:



– existenta unui document care dovedeste ca un copil este orfan de ambii parinti (situatia copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situatiei copilului orfan de ambii parinti);

– existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parinte;

– existenta unui frate/a unei surori inmatriculat/inmatriculate in unitatea de invatamant respectiva;

– existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului, insotit de certificatul de orientare scolara, eliberat de Comisia de orientare scolara si profesionala.



Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de invatamant prescolar, aprobate de Consiliul de administratie al acesteia si avizate de catre consilierul juridic al Inspectoratului Scolar Judetean/al municipiului Bucuresti pana in 29 mai 2020) nu pot fi discriminatorii si nu pot include liste de preinscrieri.



Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de invatamant va preciza documentele doveditoare pe care parintele trebuie sa le depuna in momentul validarii cererii-tip de inscriere.



Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar dupa epuizarea criteriilor generale.



Orarul reinscrierilor si, respectiv, al inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (daca exista) si pe site-urile inspectoratelor scolare.



Pentru asigurarea transparentei procesului de reinscriere/inscriere, conducerile unitatilor de invatamant prescolar vor mai posta pe site-ul unitatii de invatamant/ISJ si, la vedere, pentru toti cei interesati, urmatoarele informatii:



– capacitatea institutiei (numarul de copii pentru care a fost proiectata);

– numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare);

– criteriile generale si criteriile specifice pentru inscrierea copiilor;



Totodata, unitatile de invatamant prescolar particular vor afisa si informatii privind statutul gradinitei respectiv: autorizata sa functioneze provizoriu sau acreditata de Agentia pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP).

