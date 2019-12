Insidecor a deschis al patrulea showroom în Timișoara

Începând de vineri, 29 noiembrie, timișorenii vor avea la dispoziție încă un showroom marca INSIDECOR, pe strada Liviu Rebreanu, nr. 177 . Al 4-lea magazin de prezentare se deschide pentru a oferi doritorilor o varietate de produse unice, îmbinând designul interior cu mobila la comandă.

Companie fondată de doi tineri timișoreni, Insidecor produce mobilier la comanda de peste 10 ani. Principala dorință a echipei este aceea de a oferi personalitate fiecărei lucrări, producând doar comenzi personalizate. Aşadar, fiecărui spaţiu îi este redefinită identitatea, construindu-se un loc care reflectă viziunea clienților, gusturile lor și modul de viață al acestora.

Ovidiu Gambra și Cosmin Micloșoni, cei doi timișoreni care au pus bazele INSIDECOR, au declarat că nu se așteptau, la început, să aibă atât de multe comenzi. Au pornit compania din dorința de a oferi ceva diferit pe piața mobilierului la comandă, pentru a putea oferi fiecărui client ceea ce are nevoie. ”Punem suflet în tot ceea ce facem. Fiecare corp de mobilier pe care îl creăm este tratat cu atenție și profesionalism. Ne dorim să oferim clienților noștri mobilier de cea mai bună calitate, unic ca design și potrivit cu nevoile pe care le are fiecare dintre ei. Am deschis cel de-al patrulea showroom pentru a fi mai aproape și de clienții noștri din partea de sud a orașului.”, detaliază Ovidiu Gambra și Cosmin Micloșoni, fondatori INSIDECOR.

