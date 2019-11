Inspectoarele de la OPC Timiș, trimise în judecată pentru luare de mită, pot să revină la serviciu

Procurorii DNA Timisoara nu au reusit sa convinga instanta cu probatoriu de trimiterea in judecata a inspectoarelor Marinela Ilias si Maria Pirvulescu, de la Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor, Regiunea Vest Timis, acuzate de luare de mita.

Rechizitoriul intocmit de Lucian Dolcu si confirmat de procurorul-sef Lavinia Macovei, care a fost trimis la instanta in data de 28.10.2019, nu a facut altceva decat sa dezvaluie provocarea continua la care au fost supuse cele doua inspectoare de la OPC Timis de catre Bianca Bota.

De altfel, cu insistenta si “generozitatea” falsa exersate in acest caz, denuntatoarea poate trimite la DNA orice functionar public venit in control.

Judecatorii de la Tribunalul Timis a decis sa revina asupra masurii controlului judiciar si sa anuleze interdictia impusa celor doua inculpate de a-si exercita profesia.

“Dispune incetarea obligatiei de a nu exercita profesia de comisar in cadrul Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor, Regiunea Vest Timis; dispune incetarea obligatiei de a nu se apropia si de a nu comunica direct sau indirect, pe nicio cale, cu Susanu Sorin Claudia, Ignat Maria Mihaela, Margarit Diana Sivola”, se mentioneaza in incheierea Tribunalului Timis, pronuntata in 31.10.2019.

Chiar daca a anulat cele interdictii, care le-a impiedicat pe cele doua inspectoare sa-si desfasoare profesia in ultimele trei luni, instanta a prelungit masura controlului judiciar cu inca 60 de zile, pana in 29.12.2019.

Cu siguranta, hotararea Tribunalului Timis va fi atacata cu contestatie atat de procurorii DNA, cat si de cele doua inspectoare, carora li s-a respins cererea de revocare a masurii preventive.

