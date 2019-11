Inspectoratului Școlar Județean Arad rămâne fără adjunct: prof. dr. Anca Stoenescu și-a depus mandatul chiar de la Bruxelles

Prof. dr. Anca Stoenescu, inspector școlar adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Arad și-a depus mandatul chiar de la Bruxelles.

În data de 1 noiembrie prof. dr. Anca Stoenescu i-a expirat delegarea în funcția de inspector școlar general. Mandatul său de inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Arad era până la 1 septembrie 2020. Prof. dr. Anca Stoenescu se află la Bruxelles, unde are loc conferința ,,Supporting Key Competence Development – Learning approaches and environments in school education”, în organizarea Comisiei Europene prin Direcția Generală pentru Tineret, Sport și Cultură. Ea a fost desemnată de către noul ministru al Educației să reprezinte Ministerul Educației Naționale.

Anca Stoenescu și-a explicat gestul său printr-o postare pe Facebook: „Dragii mei, consider că a venit momentul să îmi depun mandatul de inspector școlar general adjunct, susținut într-un context politic care acum s-a schimbat. Voi rămâne alături de echipa care m-a susținut și alături de care am reușit să aducem pentru județul Arad fonduri uriașe pentru reabilitarea unităților de învățământ”.

Gestul prof. dr. Anca Stoenescu i-a surprins pe prietenii dar și pe colaboratorii săi. Pe contul de său de Facebook, în numai câteva ore, sute de persoane au felicitat-o și i-au urat succes. Inspector școlar adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Arad, care a deținut în trecut și funcția de șef al acestei instituții a arătat și ceea ce a făcut pentru învățământul arădean: „De-asemenea las in urma un proiect educațional de 1,5 mil. euro și încă două proiecte depuse, în valoare de 500.000 euro. Am reușit din anul 2017 să aprobăm posturi nedidactice și didactice auxiliare ( peste 40) pentru bunul mers al procesului de învățământ. Prin programul de încadrări din acest an (18 ore pentru titulari și max. 2 ore la plata cu ora ), program asumat de ISJ Arad, am reușit să scoatem la concursul de titularizare mult mai multe norme decât în alți ani. Am încercat să girez toate concursurile și olimpiadele școlare și să încurajez performanța în învățământ. Am reușit să obțin posturi de portari pentru ISJ Arad și să intrăm în legalitate și în normalitate. Poate toate acestea sunt lucruri mărunte, dar împreună cu echipa ISJ Arad și cu susținerea Ministerului Educației Naționale am reușit să punctăm anumite aspecte prioritare pentru un învățământ de calitate. Vreau să le mulțumesc directorilor și colegilor din învățământul preuniversitar pentru organizarea examenelor și concursurilor naționale. Aradul a fost la înălțime datorită lor. Apreciez susținerea părinților și a elevilor arădeni in toate acțiunile pe care le-am desfășurat”.

Prof. dr. Anca Stoenescu revine pe catedra de profesor și cea de lector univ. dr. la Universitatea Aurel Vlaicu Arad. „Revin cu fruntea sus, pentru că cel mai important lucru pe care l-am realizat a fost acela de a fi aproape de colegi și elevi”, a declarat ️prof. dr. Anca Stoenescu.

În urmă cu câteva zile, europarlamentarul Gheorghe Falcă a atacat-o în cadrul unei conferințe de presă pe prof. dr. Anca Stoenescu, atât în ceea ce privește viața personală, cât și cea profesională și chiar i-a transmis amenințări.

Comentarii

comentarii