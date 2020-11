Inspectorii de trafic rutier de la ISCTR Timiș cer demisia incompatibilului Cosmin Ligius Buboi, acuzat de ”neprofesionalism, aroganta si analfabetism”

Numit la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier (ISCTR) Timis, in ianuarie 2020, de fostul presedinte PNL Nicolae Robu, desi detinea o firma de transport rutier si era presedintele consiliului de administratie al Societatii de Transport Public Timisoara (STPT), liberalul Cosmin Ligius Buboi a devenit nu doar incompatibil in functia de inspector sef teritorial, ci chiar indezirabil.

Controlorii de trafic ii cer demisia, acuzand stilul arogant si dictatorial abordat in relatia cu subalternii, dar si faptul ca ar oferi protectie mai multor firme de transport rutier din Timis si Arad, solicitand inspectorilor prezenti in trafic sa nu aplice sanctiuni.

De altfel, dupa cum se mentioneaza intr-o scrisoare de protest primita la redactie, inspectorii de trafic ameninta ca, in cazul in care conducerea PNL Timis nu-l va retrage pe Buboi de la conducerea ISCTR Timis, vor depune plangeri la DNA Timisoara, la care vor atasa probe zdrobitoare in sprijinul acuzatiilor de coruptie.

Oamenii mai spun ca prezenta lui Cosmin Ligius Buboi, politician din Sacalaz care a terminat liceul si si-a luat bacalaureatul la 37 de ani, in fruntea unei institutii regionale de control este o jignire adusa profesionistilor din controlul rutier, in conditiile in care acesta stalceste limba romana la fiecare pas.

Daca in adresele oficiale trimise la Bucuresti, la conducerea centrala a institutiei, foloseste frecvent cuvantul “abrobati”, si nu accepta sa fie corectat, umilinta pentru angajati este si mai greu de suportat, in fiecare zi cand vin la serviciu, pentru ca pe usi li s-a aplicat etichete autoadezive cu functia de “referend”.

Scrisoarea de protest a fost trimisa si la conducerea centrala a ISCTR si se asteapta un raspuns din partea inspectorului de stat sef Nistor Duval.

Printre motivele care ar trebui sa duca la demiterea imediata a lui Cosmin Buboi – dupa cum explica semnatarii scrisorii, inainte de a fi prea tarziu, iar institutia sa fie tarata intr-o ancheta anticoruptie -, se mentioneaza urmatoarele:

este presedintele Consiliului de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara, regie a Primariei Timisoara care intra sub atributiile de control ale ISCTR;

numirea lui in fruntea ISCTR incalca prevederile HG 1088, deoarece nu indeplineste conditiile de numire in functie, neavand studiile necesare in domeniu, respectiv studii tehnice, economice sau juridice;

nu stie sa scrie, fapt pe care il dovedim prin adrese intocmite si vizate de el. Cand ne-am mutat pe strada Dr. Grigore T. Popa a facut comanda la autocolante, care s-au lipit pe usi, scriind REFEREND in loc de REFERENT;

mutarea in noua locatie, Cosmin Ligius Buboi ne-a umilit prin aroganta si dispret fata de noi prin biroul de 30 mp si mobilierul pe care l-a comandat din banii institutiei (lemn de nuc imbracat cu piele, scaun si canapele din piele naturala), fata de spatiul inspectorilor de trafic, 15 la numar, in 40 de mp si mobilier din pal din anul 2011;

in continuare, Cosmin Ligius Buboi conduce firma pe care pretinde ca a vandut-o (Trans Ligius SRL), deoarece vorbeste la telefon cu soferii (unde sa descarce, unde sa duca masinile la reparat, chiar si angajeaza) la birou, de fata cu noi;

a inceput sa umileasca inspectorii care nu-l ascultau, detasandu-i prin tara; sunt colegi care au fost si sunt detasati prin tara;

vin reclamatii pe email-ul ISCTR despre abuzurile pe care Cosmin Ligius Buboi le face;

suntem obligati sa lucram si cate doua saptamani consecutive in ture de noapte, netinandu-se cont de prevederile de Sanatate si Securitate in Munca S.S.M.; – acest om a prejudiciat imaginea noastra si a institutiei prin incompetenta si aroganta.

Dorim prin intermediul dumneavoastra sa-i cerem lui Buboi Ligius Cosmin sa-si dea demisia ca sa nu facem un memoriu si spre organele de cercetare penala pentru abuzuri facute si incompatibilitate. Acest om a prejudiciat imaginea noastra, cat si a institutiei prin neprofesionalism, aroganta si analfabetism”, se mentioneaza in finalul scrisorii.

