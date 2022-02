Interes zero! Participanții la dezbaterea bugetului Timișoarei pe anul 2022 au putut fi numărați pe degetele unei singure mâini

Interes zero! Participanții la dezbaterea bugetului Timișoarei pe anul 2022 au putut...

Luni, 21 februarie, Primăria Timișoara a organizat dezbaterea pe tema bugetului pe 2022. Subiectul nu prea a stârnit interesul timișorenilor, luând cuvântul doar cinci persoane, dintre care una era city-managerul Matei Creiveanu, una era liderul sindicatului din primărie, iar altul trăiește în Cluj-Napoca, dar predă și la o universitate din Timișoara. Pe 9 februarie, Fritz prezenta propunerea de buget, care includea peste 2 miliarde de lei pentru cheltuieli, majoritatea pe partea de investiții.

„E un buget ambițios cu o componentă importantă de dezvoltare, cu cheltuieli de investiții importante, cu fonduri europene serioase. Spre deosebire de 2021, când porneam cu o componentă mare de facturi neplătite din 2020, putem spune că bugetul anului 2022 este cu adevărat bugetul anului 2022 și nu mai vine cu balast”, a declarat încă de la începutul dezbaterii de luni Matei Creiveanu, administrator public.

Primul care a luat cuvântul a fost Tiberiu Negrei, președintele sindicatului salariaților din primărie. Problemele la care a făcut acesta referire sunt cele legate de salarizarea angajaților – atât a celor din aparatul de specialitate, cât și a celor din serviciile de specialitate – și la voucherele de vacanță. În plus, acesta a cerut și organizarea concursurilor de promovare. City-managerul i-a dat lămuriri: s-a trecut peste impasul legislativ privind voucherele, iar cu siguranță vor fi și bani bugetați pentru concursurile de promovare.

În rest, timișorenii s-au mai interesat de partea tehnică a mai multor proiecte care vor primi finanțare. Proiectul Pieței Victoriei ar fi doar una dintre acestea. În prezent, această zonă este „sub potențialul ei”, iar tocmai de aceasta va fi organizat concurs internațional de arhitectură, potrivit lui Creiveanu. În general, reprezentanții primăriei și cei ai societății civile au căzut de acord: ar fi nevoie de consultări pe toate proiectele de acest fel, fiind amintită și calea ferată care leagă Gara de Nord de Gara de Est, care ar urma să fie dublată, în conformitate cu un proiect al CFR.

Delia Golcea: Zona de IT: am vrut să știu dacă ați primit remarci din partea publicului, mi se pare foarte puțin participarea de 12 persoane la un buget ca al Timișoarei. Vorbesc ca un om care am gestionat bugete mari. Statistici legate de dezbaterea publică, centralizate la final și publicate. O serie întreagă de propuneri.

La întrebările participanților, Creiveanu s-a aplecat mai mult pe subiectul Capitalei Europene a Culturii. Pe lângă cele 35 de milioane de lei bugetate pentru Centrul de Proiecte, cea mai bună parte urmând să fie împărțită sectorului cultural prin apeluri, city-managerul a ținut să amintească și de investiții: „Suntem efectiv într-un sprint de a termina obiectivele de investiții, infrastructura culturală care va sta la baza sau ne va ajuta să ducem acest program mai departe. Este vorba despre instituțiile de spectacole, cinema-uri, proiecte începute în anii trecuți, accelerate puternic anul trecut și care au și anul acesta prioritate. Există oarecare incertitudini privind finanțarea pe care o vom privi de la guvern. Este posibil să fim în mare măsură pe cont propriu, sperăm să nu. Noi vom prioritiza aceste probleme de infrastructură culturală”.

Participanți efectiv la dezbatere nu au fost foarte mulți, fiind 12 persoane prezente în videoconferință, însă cei mai mulți dintre cei înscriși pentru a lua cuvântul nu au făcut-o. Până la urmă, discuțiile s-au purtat între Creiveanu și alte patru persoane. O participantă a spus că se aștepta la mai multă implicare din partea timișorenilor, însă administratorul public a considerat – ce-i drept, înainte de a fi consemnați drept absenți majoritatea celor înscriși la cuvânt – că este destul de bine, „participarea fiind dată și de ariditatea tematicii”. În plus, o bună parte dintre obiecții și sugestii au venit prin e-mail.

