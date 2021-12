Interlop din Timișoara, se dădea drept “reporter” și-i jefuia pe românii care se întorceau în țară, arestat în Austria

Curtea de Apel Timis a dispus executarea mandatului european de arestare in cazul unui interlop cunoscut in orasul de pe Bega si a decis respectarea conditiei ca, in cazul in care se va pronunta o pedeapsa privativa de libertate, persoana predata sa fie transferata in Romania pentru executarea pedepsei. Este vorba despre Cosmin Lucian Scopo (38 de ani), care – potrivit incadrarii juridice a faptelor si dispozitiilor legale aplicabile in Austria – este acuzat de furt prin jaf si de talharie.

Interlopul de dadea drept reporter si „intervieva” muncitorii romani opriti la benzinarii in strainatate. Ca pretins reporter, le cerea acestora sa ii arate cat castiga si cati bani au la ei.

Cosmin Lucian Scopo mai fusese arestat in Romania pentru ca facea parte dintr-o grupare care facea inselaciuni prin metoda „Accidentul”.

Acum insa, plecase din tara si se ocupa de jafuri cu violenta. Victimele erau munictori romani opriti in benzinarii cu autocarul.

La unul dintre jafuri, intr-o benzinarie din Austria, interlopul din Timis, impreuna cu un complice, s-a dat drept reporter si a acostat un roman caruia s-a prefacut ca ii ia un interviu. In timpul discutiei, i-a cerut romanului sa ii cat castiga in Germania apoi l-au pus sa le arate ce bani are la el. Romanul a scos o hartie de 100 de euro, moment in care Scopo si cu complicele sau i-au luat banii amenintandu-l cu bataia.

La 12 mai 2021, Scopo si complicii sai au furat prin violenta de la un cetatean roman suma de 2.000 de euro. ”Cel putin patru persoane au izolat o persoana care ajunsese in incinta benzinariei cu autobusul firmei Atlassib, de restul grupei cu care a calatorit. Invinuitii l-au determinat pe pagubit cu un pretext sa arate banii care ii avea cu el, furandu-i apoi suma de bani pe care a aratat-o”, arata anchetatorii din Austria.

La jaf in care a fost implicat Scopo, la 4 septembrie, au fost participat cinci persoane. Acestea l-au abordat pe un roman aflat in incinta unei benzinarii si l-au rugat sa le schimbe bani. Victima le-a dat banii si in momentul in care a cerut suma care i se cuvenea, hotii i-aupulverizat in fata spray lacrimogen. Suma furata a fost de 3.400 de euro.

Scopo mai facuse inselaciuni prin metoda “Accidentul”. O tentativa de inselaciune prin metoda “Accidentul” a fost dejucata de politistii timisoreni, in ianuarie 2017, dupa ce o femeie a sunat la 112 pentru a anunta ca o persoana necunoscuta i-a cerut, telefonic, bani pentru salvarea fiului sau, care ar fi implicat intr-un groaznic accident rutier, chiar in timp ce adolescentul era teafar si statea linistit acasa.

Imediat s-a pus la cale organizarea unui flagrant, mai cu seama ca femeia a fost de acord sa colaboreze cu politistii pentru prinderea escrocilor.

Simuland socul vestii ca fiul sau are probleme, femeia a spus ca este de acord sa aduca imediat suma de 2.000 de euro, cat au cerut asa-zisii salvatori, si a plecat de acasa la punctul de intalnire. In acelasi timp, politistii au ocupat locuri strategice pe strada Alpinistilor, in zona Modern, unde trebuia sa aiba loc plata.

La perchezitia corporala, asupra interlopului Cosmin Sopco, individul prins in timpul flagrantului, s-au gasit trei telefoane mobile, dintre care doua sunau incontinuu, un cutit si o anumita suma de bani.

Sursa: impctpress.ro

Comentarii

comentarii