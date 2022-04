Interlopul care l-a lovit pe un comisar șef de poliție, într-un mall din Timișoara, condamnat la 1 an de închisoare cu executare

Judecatoria Timisoara a solutionat dosarul 3963/325/2022, in care inculpatul Herlas Marius Adrian a fost judecat in procedura simplificata pentru lovirea unui comisar sef de politie, in seara zilei de 5 februarie 2022, in parcarea unui centru comercial din Timisoara.

Fost boxer de performanta si, ulterior, membru al gruparii interlope conduse de Lucian Boncu, agresorul – care, in ultimii ani, nu a mai participat la scandaluri si, in consecinta, nu s-a mai aflat in vizorul organelor judiciare – a fost deranjat de excesul de zel manifestat de o echipa mixta de control “pandemic”, care a verificat, cu vigilenta sporita, certificatul verde al sotiei sale.

Incidentul a avut loc in seara inaugurarii clubului Nuba, din complexul Iulius Mall Timisoara.

Arestat preventiv sub acuzatia de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, Adrian Herlas si-a recunoscut vinovatia, astfel ca a beneficiat de reducerea pedepsei. Potrivit Hotararii 993/2022 pronuntata in 08.04.2022, acesta a fost condamnat la 10 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, la care s-a adaugat o pedeapsa de 6 luni inchisoare pentru tulburarea ordinii si linistii publice. Cele doua pedepse au fost contopite, iar, in final, Adrian Herlas va executa 1 an de inchisoare in regim de detentie.

Din aceasta pedeapsa se va deduce perioada arestului preventiv si a arestului la domiciliu, din 06.02.2022, la zi. Comisarul de politie Alexandru Ojoc nu s-a constituit parte civila. Hotararea nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii