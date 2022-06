Interlopul Costa Căldăraș rămâne să facă peste 10 ani în închisoare, cu toate că l-a denunțat pe polițistul de frontieră care l-ar fi scos din țară

Marți, 31 mai, judecătorii Curții de Apel Timișoara s-au pronunțat într-un dosar care îl privește pe interlopul lugojean Costa Căldăraș, unul dintre liderii clanului cu același nume. Infractorul voia să îi fie redusă la jumătate pedeapsa de 10 ani și opt luni de închisoare, însă judecătorii au refuzat acest lucru. Motivul invocat de acesta era că a formulat un denunț împotriva lui Zgăvârdia Mihai Daniel, polițistul de frontieră care îl ajutase o dată să iasă ilegal din țară și care ar fi trebuit să facă același lucru din nou, dacă interlopul nu ar fi fost prins la timp de oamenii legii.

Căldăraș, cunoscut și drept „Baloo”, fusese condamnat în octombrie 2021 la 10 ani și opt luni de închisoare, după ce i-au fost contopite mai multe pedepse. Mai exact, la acel moment, judecătorii Curții de Apel Timișoara i-au admis apelul și i-au redus mai multe pedepse: de la 10 ani la 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat; de la 3 ani la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor; de la 2 ani la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de armă fără drept; și de la 4 ani la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj. Drept urmare, a fost păstrată pedeapsa cea mai mare, cea de 9 ani, la care s-a adăugat o treime din totalul celorlalte.

Acum, acesta căutase să îi fie redusă la jumătate pedeapsa pentru că a depus un denunț în dosarul care îl privea pe polițistul de frontieră Mihai Daniel Zgăvârdia. Iară ce a cerut, mai exact, Căldăraș:

„Denunțul formulat de mine s-a concretizat prin Rechizitoriul din dosarul nr. 638/P/2021, prin care inculpatul Zgăvârdia Mihai Daniel a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, astfel cum rezultă din Adresa eliberată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. 115/VIII/1/2022/23.02.2022. (…) Înțeleg să formulez prezenta contestație întrucât sunt îndeplinite cumulativ condițiile legale pentru ca eu să beneficiez de benefiul legii, respectiv de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă. Astfel, am dobândit calitatea de martor în dosarul nr. 638/P/2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, am comis o infracțiune gravă și în timpul judecării procesului nr. 4100/30/2020 am denunțat și facilitat identificarea și tragerea la răspundere penală a numitului Zgăvârdia Mihai Daniel care a fost trimis în judecată și condamnat în dosarul nr. 4967/30/2021”.

Cererea sa era adresat în primă fază Tribunalului Arad, care i-a respins-o în aprilie. În mai, la apel, nici judecătorii Curții de Apel Timișoara nu au fost convinși. Iată decizia acestora:

În temeiul art. 425 ind.1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p., raportat la art. art. 597 alin. 8 C. proc. pen., corob. cu art. 598 C. proc. pen., respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul condamnat CĂLDĂRAŞ COSTA, împotriva sentinţei penale nr. 148/18.04.2022 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 750/108/2022. În temeiul art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă contestatorul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în contestaţie. În temeiul art. 272 alin. 1 C. proc. pen. dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 150 lei, reprezentând onorariul parţial al apărătorului din oficiu, avocat Miloş Loredana. Definitivă. Pronunţată azi, 31.05.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 145/2022 31.05.2022

