Interlopul Lucian Boncu, condamnat la închisoare și pentru ucidere din culpă

O noua condamnare pentru liderul interlop Lucian Boncu, din Timisoara, care a devenit suspectul de serviciu al procurorilor antimafia.

Dupa ce, in urma cu o luna, acesta a primit 12 ani si o luna de inchisoare in dosarul in care DIICOT Timisoara l-a trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat, astazi si-a aflat “osanda” in dosarul accidentului rutier soldat cu moartea unei femei.

Evenimentul s-a produs in februarie 2019, pe o strada din localitatea Giroc, cand Lucian Boncu, aflat la volanul unui autoturism, a efectuat o manevra de deplasare in marsarier si a lovit o femeie in varsta de 73 de ani, care circula pe trotuar. Victima a cazut la pamant si s-a lovit cu capul de o bordura, ulterior pierzandu-si viata.

Judecatoria Timisoara l-a gasit vinovat de ucidere din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta unor substante psihoactive, pronuntand o pedepasa de 4 ani si o luna de inchisoare cu executare.

De asemenea, nu va mai putea sa conduca un autoturism timp de trei ani dupa ispasirea pedepsei. Judecatorul care a solutionat dosarul a admis si pretentiile fiului victimei, care s-a constituit parte civila, si a obligat firma de asigurari sa-i plateasca daune in valoare de 25.000 de euro, echivalentul in lei.

Sentinta nu este definitiva, ci poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicarea minutei.

Sursa: impactpress.ro

