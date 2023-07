International Student Week -ISWinT – a debutat la Timișoara

Luni, a avut loc deschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante evenimente studențești, ISWinT (International Student Week in Timișoara), un festival internațional, intercultural și educațional organizat de voluntarii Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), împreună cu Universitatea Politehnica Timișoara.

În deschiderea evenimentului, desfășurat în sala multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, organizatorii au subliniat că în acest an, la cea de-a XXIX-a ediție ISWINT atenția este îndreptată către importanța educației prin diverse metode inovative, dezvoltarea personală și efectele post-pandemice.

De asemenea, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a adresat cuvântul său de bun venit participanților, vorbindu-le despre tradiția și valorile primei instituții de învățământ superior din vestul țării, despre implicarea acesteia în programul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023, dar și despre Centenarul Campusului Universitar, de la inaugurarea căruia se împlinesc 100 de ani.

Alexandru Avram, din partea Primăriei Municipiului Timișoara, a prezentat mesajul de salut al primarului Dominic Fritz adresat participanților la ISWINT, prin care a sublniat eforturile depuse de municipalitate pentru susținerea educației, a culturii, în special în acest an, dar și a proiectelor legate de Complexul Studențesc.

Anul acesta, ISWinT are onoarea de a se desfășura sub Înaltul Patronaj al Parlamentului European și sub Patronajul Ministerului de Afaceri Externe, acesta fiind modul prin care cele două instituții acordă susținerea morală, nematerială, unui număr limitat de evenimente cu caracter nonprofit, ceea ce înseamnă pentru ISWinT o recunoaștere la nivel european a impactului pe care îl aduce în comunitate.

Pe parcursul festivalului, studenţii vor lua parte la o serie de workshopuri pliate pe tema acestei ediții, „Connecting the dots”. Aceasta este un simbol al puterii relațiilor interumane personale și profesionale, precum și o dovadă a modului în care aceste conexiuni pot duce la noi oportunități, dezvoltare și înțelegere.

Mesajul pe care organizatorii vor să-l transmită face referire la oportunitatea unei mai bune înțelegeri a lumii din jurul nostru, legătura dintre oameni reprezentând un prim pas către realizarea acestuia.

Atelierele din acest an își propun rezolvarea unor probleme reale de care se lovesc studenții în ziua de azi, cum ar fi: educația, dezvoltarea comunităților în care trăim, sănătatea mentală și societatea care ne înconjoară.

Festivalul va avea loc în perioada 24 iulie – 1 august 2023 și va exista și o serie de activități adresate atât studenților participanți, cât și publicului timișorean.

Cea mai cunoscută astfel de activitate este Parada, în 31 iulie, cu plecare din fața Cantinei din Complexul Studențesc, la ora 19:30, în cadrul căreia participanții ISWinT vor defila pe străzile orașului de pe Bega, promovând astfel diversitatea și spiritul liber, în timp ce își vor flutura cu mândrie steagurile țărilor lor de proveniență.

La finalul acestei parade, timișorenii sunt invitați să ia parte, începând cu ora 21:15, la Cazarma U, la concertul susținut de Dragoș Moldovan și SCAR.

Programul deosebit de bogat al Festivalului include o seară internațională, o seară românească, o serie de workshop-uri pe teme de interes pentru tineri, tradiționala vânătore de comori, dar și o serie de activități sportive, culturale și distractive.

