Intervenție la înălțime a pompierilor pentru salvarea unui cățel

Pompierii din Lugoj, au avut parte de o interventie speciala la Nadrag, pentru salvarea unui catel, care a disparut de patru zile. Patrupedul a fost observat pe o stanca, insa nimeni nu a putut ajunge la el. Pompierii au rezolvat problema in cateva minute, dupa ce au intervenit cu o scara.

“Marti dupa-amiaza, pompierii militari din cadrul Detasamentului Lugoj, au intervenit pentru salvarea unui catel, in comuna Nadrag. De peste 4 zile, catelul era pierdut de familie. Pentru ca s-a indepartat atat de tare de casa, acesta a ajuns pe o stanca de la marginea localitatii. Mai multi localnici au incercat sa ajunga la el in fiecare zi, dar fara succes. Astfel, au fost chemati in ajutor salvatorii. Cu ajutorul autoscarii mecanice, Bruno a fost coborat in conditii de siguranta, de la o inaltime de aproximativ 20 m. Cea mai mare bucurie a fost pentru stapana acestuia, care si-a recuperat cel mai bun prieten.”, a precizat ISU Timis.

