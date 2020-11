Interviu cu Ligia Dugulescu, propunerea Partidului Mișcarea Populară Timiș pentru Senat. „Vreau ca toți românii să găsească respect și demnitate în țara lor…”

Ligia Dugulescu este cea care deschide lista Partidului Mișcarea Populară (PMP) Timiș la alegerile parlamentare pentru Senat. Aceasta este fiica pastorului Petru Dugulescu, cel care a jucat un rol important în revoluția din 1989, dar și în politica de dreapta, creștin-democrată, în anii 90 și 2000. Acum, la propunerea lui Mihail Neamțu, cel care deschide lista PMP la Camera Deputaților, Ligia Dugulescu a intrat în politică pentru a promova aceleași valori. Aceasta se mai mândrește și cu activitățile de voluntariat în care este implicată. Mai multe detalii în continuare, în interviul realizat de Ziua de Vest.

ZdV: Cum v-ați descrie, pe scurt?

LD: Mă numesc Ligia Iunia Dugulescu. Am crescut sub regimul comunist și am participat la Revoluția din Decembrie 1989! Tatăl meu a fost cel care a răspuns invitației de a vorbi din balconul Operei despre însemnătatea Nașterii Domnului pentru că urma Crăciunul. După 40 de ani de comunism și ateism, i-a invitat pe oameni sa rostească rugăciunea Tatăl Nostru și imaginea aceea solemna a unei piețe pline de oameni îngenunchiați, rugându-se întorși spre Catedrală va rămâne peste veacuri și în fotografii, și în amintirea noastră, ca popor, urmată apoi de scandarea cuvintelor incredibile „Există Dumnezeu! Există Dumnezeu!”. Nici măcar opresiunea comunistă si educația ateistă nu au putut scoate credința în Dumnezeu din mintea și sufletul românilor.

Ce considerați că vă recomandă în politică?

Sunt onorată să mă prezint în fața timișenilor și să le spun că voi candida pe locul 1 la Senat din partea Partidului Mișcarea Populară Timiș. La vârsta de 20 de ani, la doar 2 luni după Revoluție, am plecat in America, pentru studii. Acolo am învățat că munca și hărnicia sunt esențiale și sunt direct proporționale cu succesul, că orice începi trebuie să finalizezi până la ultimul detaliu, că marii lideri au avut parte de munca „de jos”, cum o numim noi. De aceea, orice meserie și om trebuie respectate și onorate! În 1995, am absolvit Tennessee Temple University din Chattanooga, cu un BS – Bachelor of Science – in Pshychology și un Minor in Bible. Înainte de a pleca la studii în America, am fost asistentă medicală la secția de Chirurgie Toracică a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara pentru doi ani și înțeleg bine și suferința fizică și fragilitatea ființei umane.

Care considerați că ar fi cele mai importante lecții primite de dumneavoastră în Statele Unite?

În America există cel mai bun serviciu cu clienții din lume. Ei sunt învățați cum să gândească ce se poate face, nu să accepte că nu se poate, chiar înainte de a încerca. Ei au o mentalitate orientată pe soluții la orice problemă, pe claritate și simplificare. Cuvântul e vital în construirea reputației. Fără recomandări nu se poate.

Loialitatea, corectitudinea, onestitatea, spiritul de echipa și de sacrificiu sunt toate extrem de importante în evaluarea fiecărei persoane. Acolo am învățat ce importantă e linia de autoritate și respectarea ei. Am învățat că liderii adevărați slujesc, încurajează, lucrează în echipă și dau credit oamenilor pentru munca lor, ei constant formează oameni. Am învățat că fără disciplină și organizare nu se realizează nimic. Acolo am învățat că furtul intelectual sau material nu e permis și are cele mai grave consecințe.

Când v-ați întors în România și de ce?

În decembrie 1999, am lăsat în urmă viața bună de acolo și potențialul enorm de a ne realiza material și ne-am întors în Romania pentru a fi de folos și pentru a face o diferență în viața oamenilor de aici. Experiența mea din ultimii 20 de ani, de când m-am reîntors în țară, e de antreprenor, de consilier, de lider în domeniul administrativ și social. Așa am învățat că provocările, uneori, vin ca o avalanșă și trebuie constant găsite soluții.

Momentan cu ce vă ocupați?

În prezent mă ocup de asociația evanghelistică și de caritate Isus, speranța României, înființată în 1990, imediat după Revoluție de tatăl meu, pastorul, poetul, omul politic, Petru Dugulescu! Aici derulăm mai multe proiecte umanitare pentru tineri, copii și bătrâni. Să ascult la problemele oamenilor și să caut soluții pentru binele lor îmi aduce multă bucurie.

Însă, cel mai important rol din viața mea este acela de a fi mama, nu doar pentru cele două fiice ale mele, ci și pentru cei 21 de copii de astăzi de la casa Frații lui Onisim, unul din proiectele organizației de care mă ocup, precum și pentru ceilalți tineri ce au ajuns adulți si care au crescut la Frații Onisim. Aceeași grijă, compasiune și implicare aș vrea să ofer și comunității timișene, din poziția de senator PMP.

De ce ați intrat în politică, acum?

Doresc să intru în această competiție politică, deși nu sunt un politician, la invitația domnului Mihail Neamțu care reconstruiește platforma creștin democrată în Romania. Credem în forța de schimbare ce o aduce o echipa de oameni noi, profesioniști, integri, motivați de valori. Știu că toți ne dorim politicieni mai buni, mai umani și mai sensibili la durerile și nevoile noastre, ne dorim un alt fel de a face politică, astfel încât cei aleși să rămână conectați cu realitatea și cu noi. Vrem ca votul nostru să aibă greutate în fiecare zi, nu doar odată la 4 ani!

Poate vă întrebați ce știu eu despre viața dumneavoastră și ce diferență aș putea să fac? Știu că un lider bun ascultă problemele oamenilor cu mare atenție, caută soluții, lucrează întotdeauna în echipă, înconjurat de specialiști, face parteneriate strategice și atrage constant resurse de orice fel.

Ce obiective propriu-zise aveți pentru județ sau, în general, pentru România? De ce ar trebui să vă voteze timișenii, pe dumneavoastră și pe colegii din PMP?

Vreau să ajut la realizarea proiectelor județului nostru prin propuneri legislative ce vor ridica standardul și calitatea vieții. Sănătatea este primordiala și îmi doresc ca romanii să beneficieze de servicii de cea mai înaltă calitate. Să îmbunătățim serviciul de urgență, atât de important. Să nu mai avem parte de incidente ca cele de la spitalul din Piatra Neamț sau maternitatea din București.

Mai vreau să nu schimbăm ce funcționează, ci să căutăm să îmbunătățim mereu orice facem, să urmărim eficiența și impactul pe termen lung. Vreau să fim administratori buni și orice începem să și ducem la bun sfârșit. Un exemplu în acest sens fiind „spitalul fantomă” din Timișoara, încă nefinalizat!

Nu în ultimul rând, vreau ca toți românii să găsească respect și demnitate în țara lor, să trăiască în pace și armonie, să știe că vom lupta pentru sanctitatea vieții, pentru a proteja inocența copiilor lor, pentru libertatea de exprimare și de credință, pentru păstrarea valorilor culturale și spirituale ale neamului nostru!

Comentarii

comentarii