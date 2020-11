Interviu cu Raoul Trifan, candidatul USR PLUS la Senatul României (P)

Ne spuneți, vă rugăm, cine este mai exact Raoul Trifan?

Eu sunt un timișorean get-beget, cu părinți timișoreni și cu bunici ardeleni, care s-a hotărât să se implice politic pentru că România merită mai mult decât ce i-a oferit până acum vechea clasă politică. Sunt ultimul rămas în țară din familia mea – mama mea s-a mutat în Olanda, sora mea în Austria – iar acum 4 ani m-am hotărât să nu emigrez și eu ci să rămân în România și să lupt pentru țara pe care ne-o dorim cu toții.

Sunt un om profesionist și sunt hotărât să schimb, împreună cu colegii din USR PLUS, felul în care se face politică și administrație în România. Orice altceva ar fi un eșec.

Am înțeles. Ne spuneți și care este activitatea dumneavoastră de până acum? Ce vă recomandă pentru un loc în Parlament?

În viața de zi cu zi sunt manager la o multinațională IT din oraș. Am lucrat până acum în tot felul de companii – de la cele mai mari de pe glob și până la start-up-uri – așa că am o experiență vastă în domeniul acesta. În toate companiile în care am lucrat am coordonat echipe de specialiști și am gestionat proiecte foarte complexe pe o piață globală exigentă și competitivă.

Dacă ar fi să dau câteva exemple de soluții elaborate și implementate de mine și echipele mele aș aminti de o platformă de gestiune a școlilor folosită în Spania, UK și China, o soluție tip Uber pentru cetățenii Marii Britanii care au nevoie de condiții speciale de transport din cauza afecțiunilor de care suferă, sau o aplicație de transparentizare a furnizorilor și contractelor administrațiilor locale din Mare Britanie.

Din 2016 sunt implicat și politic, iar în calitatea mea de membru USR PLUS am coordonat tot felul de proiecte politice și civice în Timișoara și în Timiș.

Este un pic ciudat să vedem cetățeni simpli care vor să devină oameni politici. Cum de faceți pasul de la o carieră de succes în IT la una politică?

Înainte credeam că dacă-mi văd de viața mea și de jobul meu totul poate să fie bine iar deciziile luate de diverși oameni politici în numele meu nu mă pot afecta prea tare. După Colectiv mi-am dat seama cât de eronată este perspectiva aceasta. Nu numai că deciziile politice mă afectează direct dar, indiferent de cum încerc să-mi protejez viața privată și familia, ele dictează de fapt calitatea vieții mele prin aparatul de stat care este implicat în toate fațetele societății românești.

Așadar o însănătoșire a statului român este indispensabilă dacă ne dorim o viață la standarde ridicate, europene. Iar statul român poate fi însănătoșit doar din interior, din politică sau din administrație. Aceasta este realizarea care m-a determinat să mă implic politic în toamna lui 2016. Acesta este și motivul pentru care candidez acum la Senat.

În corporații atmosfera este foarte colaborativă, spre deosebire de cea din politică. Credeți că vă veți înțelege cu noii colegi din celelalte partide?

Este adevărat că în România oamenii politici mai degrabă se ceartă decât colaborează, dar mă bazez pe specificul bănățean de cooperare și sper ca și colegii de la celelalte partide să gândească similar. Până la urmă noi suntem trimiși acolo ca reprezentanți ai tuturor timișenilor și e în interesul lor ca noi să colaborăm pentru proiectele județului, indiferent de culoarea politică.

După 6 decembrie sper să putem ieși din logica concurențială, pentru că nu vor mai fi alte alegeri timp de 4 ani, și să muncim pentru angajamentele pe care ni le-am luat în campanie.

Să intrăm puțin în concret. Care este planul dumneavoastră pentru mandatul de senator?

Eu mă pricep la IT așa că proiectul cel mai natural pentru mine este digitalizarea statului român. Ea este importantă pe de-o parte din rațiuni economice și sanitare. Eficientizarea aparatului de stat nu poate aduce decât beneficii celor care interacționează cu el, fie persoane private sau firme, iar pe timp de pandemie globală este foarte important ca cetățenii să poată interacționa cu statul online, să nu mai fie obligați să facă vizite fizice la instituții.

Dar în primul rând digitalizarea este importantă pentru că aduce cu sine o transparență a actului administrativ și guvernamental de care România are disperată nevoie dacă este să oprim corupția din instituțiile sale de stat. Pentru că acolo unde este lumină corupția dispare, iar avuția comună a cetățenilor este administrată corect și eficient.

Și în afară de acest proiect, care pare unul destul de masiv, ce v-ați mai propus să faceți în Parlament?

Așa este, pe lângă acest proiect mai plănuiesc să mă implic și să susțin și celelalte măsuri reformiste pe care USR PLUS vrea să le implementeze, măsuri de care eu cred că România are nevoie dacă este să devină un stat modern european. Vorbesc despre inserarea în Constituție a inițiativei cetățenești Fără Penali în Funcții Publice, despre eliminarea pensiilor speciale, despre reforma atât de necesară a sistemului de educație, despre descentralizarea fiscală a statului român, despre Parlamentul cu maxim 300 de parlamentari, alegerea primarilor în două tururi, listele deschise la alegerile locale și generale, și alte proiecte din programul de guvernare USR PLUS.

România a făcut pași mari înainte de când face parte din UE dar a și stagnat în unele părți esențiale. Proiectele propuse de noi vin și completează suita de reforme de care avem nevoie pentru a ne „bate” de la egal la egal, din punct de vedere economic și social, cu democrațiile mai consolidate din vest.

Dați-ne un exemplu de obiectiv pe care-l veți fi atins la sfârșitul viitorului mandat.

În următorii 4 ani mă voi asigura că serviciile statului român se mută cât mai mult în online și că interacțiunile cu instituțiile lui vor fi mai puțin dureroase pentru cetățeni. Cu toții avem povești de groază de la diverse instituții cu care am fost nevoiți să interacționăm la un moment dat. Statul ar trebui să fie un partener loial pentru cetățeni și un facilitator, nu un aparat birocratic de pus bețe în roate.

Mă angajez să lucrez la un cadru legislativ care să susțină o digitalizare coerentă și sănătoasă a instituțiilor publice din România, în primul rând ca antidot împotriva corupției, și totodată ca o măsură de eficientizare care se va traduce în performanță economică atât în mediul privat cât și în cel public.

Hobby-uri aveți?

În 2010 am fost campion național la un joc foarte complex de strategie numit Magic the Gathering. Am și reprezentat România la Campionatul Mondial din Japonia. Din păcate zilele acestea nu mai am timp pentru el. Și nici pentru sportul pe care l-am practicat în liceu și facultate: baschetul. Când mai am timp liber mă delectez cu plimbări cu bicicleta și cu diverse călătorii. Deși în timpurile acestea pandemice călătoritul a fost pus pe pauză. Să sperăm că vom reveni la normal cât mai curând.

Vă urăm succes și vă promitem că ne vom auzi peste 4 ani ca să vorbim despre obiectivul pe care vi l-ați asumat.

