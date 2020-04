Interviu incendiar cu scriitorul Marius Mioc, revoluționar autentic al anului 1989, despre „puterea” COVID

Dreptul la opinie este dat de Constituția României!

Timişoreanul Marius Mioc nu crede în „isteria” creată de pandemia COVID-19, care îşi trăieşte victoria „sub oblăduirea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii”, organism condus de un „fost ministru etiopian al Sănătăţii, ţară care nu a excelat în domeniul sanitar”. Într-un interviu acordat ziarului Ziua de VEST, Marius Mioc aduce în discuţie mai multe aspecte, menite să taie elanul COVID şi al celor care cred prea mult în puterea acestui virus.

LLE: Sunteţi unul dintre revoluţionarii autentici ai Timişoarei. Aţi (am) luptat atunci, pentru libertatea de exprimare. Ce opinie aveţi despre libertatea cuvântului, acum?

Marius Mioc (M.M.): Libertatea cuvântului este o victimă a stării de urgenţă şi există eforturi pe plan mondial de cenzurare a informaţiilor care contravin liniei oficiale propovăduite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Am remarcat personal această limitare a libertăţii de exprimare în contextul molimei COVID-19, prin faptul că după ce am pus pe youtube un interviu cu un cunoscut microbiolog german, prof. Sucharit Bhakdi, în care acesta îşi exprima dezacordul cu măsurile de restrângere a libertăţilor care au fost luate, a apărut în “Adevărul” şi în alte locuri un articol făcut de Nicolae Ţîbrigan de la aşa numitul “Laborator de Analiză a Războiului Informaţional şi Comunicare Strategică” în care se cere cititorilor să facă reclamaţii la youtube pentru ştergerea interviului.

(https://adevarul.ro/news/eveniment/stop-fals-coronavirus-cei-12-apostoli-dezinformariidespre-coronavirus-ajuns-romania-1_5e8ac2995163ec427178c818/index.html)

Demersul a avut succes şi youtube a şters filmarea încărcată pe canalul meu (care ajunsese la aproape 850.000 de vizualizări). Precizez pentru cei interesaţi că respectiva filmare am încărcat-o apoi pe altă platformă de înregistrări filmate, video, care nădăjduiesc să nu fie atât de dispusă să aplice cenzura. (https://vimeo.com/404711157)

Este îngrijorător că legat de aceste măsuri grave de restrângere a libertăţilor nu se îngăduie o dezbatere democratică în societate. Părerile contrare măsurilor guvernului, chiar şi când vin de la specialişti în domeniu, sunt cenzurate. Pe plan mondial însă, tot mai mulţi oameni de ştiinţă de prestigiu arată că isteria COVID-19 nu-?i are motiv, că această boală nu e esenţial diferită de gripa sezonieră, care a făcut mult mai multe victime în fiecare an. La un moment dat, cred că autorităţile române nu se vor mai putea opune valului care creşte pe plan mondial, deşi eforturi de cenzură se fac pe plan mondial.

LLE: Cum apreciaţi faptul ca opiniile unor cercetători, unii care au o altă opinie despre comportamentele sociale şi instituţionale, în vremea coronaviruslui, sunt cenzuraţi, ridiculizaţi, pur şi simplu?

M.M.: În octombrie 2019, la Centrul pentru Securitatea Sănătăţii (CHS) de la Universitatea “Johns Hopkins” din SUA, în colaborare cu Forumul Economic Mondial şi Fundaţia Bill & Melinda Gates, s-a făcut o simulare a unei pandemii mondiale provocate de un nou coronavirus. Pe youtube se găseşte filmarea respectivă (“un exerciţiu ficţional”, se explică acolo), încărcată acolo chiar de utilizatorul youtube centerforhealthsecurity.

Toate măsurile actuale – distanțarea socială, restrîngerea deplasărilor au fost discutate deja acolo, acum doar se aplică. (http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html)

În cadrul acestor recomandări s-a inclus ideea ca guvernele şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii să acţioneze în colaborare cu trusturile de presă şi firmele de social media pentru o aşa numită combatere a dezinformării. La punctul 7 din recomandări, se vorbeşte atât despre inundarea mijloacelor de informare în masă cu ştiri care să susţină acţiunile guvernamentale cât şi cenzurarea informaţiilor şi opiniilor care ar fi contrare. Citez din originalul în limba engleză: “media companies should commit to ensuring that authoritative messages are prioritized and that false messages are suppressed including though the use of technology”.

Cenzura care se poate vedea acum, pe youtube, pe facebook şi în alte părţi se face conform acestor recomandări care au fost puse în practică.

Pe youtube am experimentat personal cenzura, pe facebook sunt încă lăsat să postez, dar am avut restricţii pe anumite perioade la anumite acţiuni (de pildă, de postare în grupuri, iar postarea automată pe care o aveam pe pagina mea de pe blogul wordpress nu mai funcţionează).

Alţii, precum Wolfgang Wodarg, fost preşedinte al Comisiei de sănătate a Consiliului Europei, a avut unele postări de pe facebook şterse şi s-a plîns de faptul că nu se mai poate loga în propriu său site.

Pe lângă cenzura brutală – “bâtă” – se aplică şi “zăhărelul”. “Follow the money” zice o vorbă. În sectorul medical banii vin fie de la guverne, fie de la mari trusturi farmaceutice. Marile trusturi vor să-şi vândă marfa şi de mult presează pentru vaccinare obligatorie care ar însemna pentru ele profituri de miliarde. Guvernele, după ce au aplicat măsurile de restrângere a libertăţii, nu pot recunoaşte că au greşit, fiindcă s-ar face de ruşine, iar politicienii care au susţinut măsurile şi-ar distruge cariera politică. De aceea, întregul aparat al statului lucrează pentru a convinge opinia publică de nevoia măsurilor luate. Suplimentul de 500 de euro la leafă, anunţat de Klaus Iohannis, pentru medicii care luptă cu coronavirusul are de fapt scopul creării unui fals consens ştiinţific în lumea medicală în favoarea guvernului. Orice medic ar îndrăzni să spună că s-a exagerat va avea de înfruntat ostilitatea colegilor de breaslă, fiindcă atentează la cei 500 euro suplimentar primiţi, care numai declarând coronavirusul o mare problemă pot fi justificaţi. Or, şi în rândul medicilor există o firească solidaritate de breaslă. Indiferent de argumentele ştiinţifice, medicul care ar contesta importanţa coronavirusului ar deveni paria breslei. “Consensul ştiinţific” care ar rezulta într-o asemenea atmosferă este unul profund viciat.

LLE: Aţi formulat o petiţie. Ce ne spuneţi despre ea? Ce aşteptări aveţi?

M.M.: Petiţia https://www.petitieonline.com/oprii_isteria_covid-19_anulai_de_indat_starea_de_urgen am lansat-o pentru că consider starea de urgenţă de-a dreptul criminală. Efectiv, unii oameni mor ca urmare a măsurilor luate sub pretextul luptei împotriva COVID-19.

Oameni cu alte boli decât COVID-19 mor fiindcă nu mai primesc îngrijiri medicale datorită faptului că toate resursele sunt dirijate pentru combaterea COVID-19, dar şi datorită scăderii generale a resurselor care va veni prin criza economică. Cancerul, diabetul şi alte boli fac de sute de ori mai mulţi morţi decât COVID-19. Nu mai sunt fonduri pentru investigaţii tip tomograf sau RMN şi ca urmare mulţi oameni vor muri fiindcă nu-şi fac investigaţiile astea care le-ar descoperi diferite boli. Mai mulţi decât cei salvaţi de moarte prin COVID-19.

O ştire din 2019 ne spunea că zilnic mor în România 140 de oameni datorită cancerului.

(https://www.hotnews.ro/stiri-sanatate-22953105-140-romani-mor-fiecare-cancer-diagnosticarea-stadii-avansate-una-dintre-principalele-cauze.htm)

Iar după isteria COVID-19, preşedintele Asociaţiei bolnavilor de cancer spunea: “Riscul ca ei să moară s-a triplat în această pandemie. Au fost externaţi peste noapte şi trimişi acasă, la sute de kilometri, să aştepte”

(https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-23771690-bolnavi-cancer-coronavirus-tratament-investigatii.htm).

Au fost daţi afară din spitale bolnavi care chiar au nevoie de tratament ca să se facă loc celor infectaţi cu COVID, dintre care marea majoritate au simptome uşoare sau deloc şi n-ar trebui să stea la spital. Această situaţie e de-a dreptul criminală şi a rezultat din nimic, pentru că totul e manipulare.

Aşteptarea mea e ca Parlamentul să nu mai prelungească starea de urgenţă şi situaţia să revină la normal

LLE: Ce credeţi ca ar trebui să facă societatea civilă, fără a fi acuzată de…”nesupunere” în vremea Ordonanţei Militare?

M.M.: Să susţină petiţia. De asemeni, oamenii să scrie parlamentarilor şi să le ceară acest lucru. Observ o altă persoană, Lucian Vâlsan, a lansat iniţiativa “Scrie parlamentarului tău! Opriţi starea de demenţă!”.

(https://freedomalternative.com/romana/serios/opriti-starea-de-dementa/)

Îndemn şi la susţinerea acestei iniţiative, deşi avem dezavantajul că datorită votului pe liste nu avem un parlamentar anume la care să ne adresăm.

LLE: Care sunt principalele manipulări pe tema COVID-19?

1. Se echivalează infectaţii cu bolnavii. Covârşitoarea majoritate a celor infectaţi cu COVID-19 nu au deloc simptome ori au simptome foarte uşoare, deci n-ar trebui să fie consideraţi bolnavi. Ca să-l citez pe profesorul german Sucharit Bhakdi “în infecţiologie a fost mereu o diferenţă elementară între infecţie şi boală”;

2. Se declară toţi morţii care întâmplător aveau noul coronavirus în organism ca fiind morţi datorită coronavirusului. De fapt, existenţa virusului în organism nu e dovadă că el a pricinuit moartea. Din datele oficiale ale Ministerului Sănătăţii se poate vedea că marea majoritatea a pacienţilor trecuţi pe lista celor morţi de coronavirus aveau de fapt alte boli, chiar foarte grave. Dau exemplul primului mort declarat de coronavirus în România, care, spune Ministerul Sănătăţii, “avea afecţiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazică în stadiu terminal (cancer)”. (http://www.ms.ro/2020/03/22/buletin-informativ-22-03-2020/). În ce temei a fost acesta trecut pe lista celor mor?i de coronavirus?

În anii trecuţi, dacă murea cineva de cancer i se mai făceau teste să se vadă ce viruşi are în organism ori era trecut fără probleme “cancer” ca pricină a morţii? Nu este un caz izolat, cine ia bucată cu bucată morţii declaraţi de coronavirus din comunicatele Ministerului Sănătăţii, va vedea că majoritatea sunt cazuri asemănătoare. Fiecare om are în organism o mulţime de microorganisme. Este starea firească. De pildă, eu, în urmă cu câţiva ani, am fost depistat cu stafilococ auriu. O bacterie potenţial mortală. Am văzut la TV ştiri că într-un spital au murit bebeluşi infectaţi cu stafilococ auriu. Mie îmi provoca curgerea nasului. Nu ştiu dacă nu mai am şi acum bacteria asta, că nu m-am mai testat. Curgerea nasului mi-a apărut şi a dispărut periodic. Dacă acum s-ar face testare pe scară largă pentru stafilococ auriu la toţi cei care mor, probabil că la mulţi s-ar găsi bacteria asta în organism, chiar la mai mulţi decât se găseşte infectare cu COVID-19. Dar ar fi mare greşeală să considerăm stafilococul auriu ca o problemă majoră de sănătate a României. Majoritatea oamenilor trăiesc ani de zile cu stafilococi în organism, fără ca asta să însemne că sunt bolnavi.

Manipularea actuală cu declararea ca mort din pricina COVID-19 a oricărei persoane care întâmplător avea virusul în organism e promovată politic.

Iată declaraţia publică a ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru: “Eu am solicitat ca în fiecare judeţ, toate decesele pe care le avem să fie considerate ca deces suspect coronavirus şi să avem în continuare o evaluare a lor completă”. (https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/un-nou-focar-de-covid-19-sta-sa-explodeze-la-galati-la-un-camin-pentru-varstnici.html).

Deci nu stabilesc medicii pe baza evaluării proprii cauza morţii, ci li se dă indicaţia politică să considere COVID cauză. Totul, ca să se poată justifica măsurile autorităţilor.

Mai adaug că, din câte am auzit, s-a dat dispoziţie ca la cei depistaţi cu COVID-19 să nu se facă autopsie, exceptând morţile violente. Chipurile! pentru ca medicii legişti să nu rişte infectarea cu COVID-19. Este o dispoziţie care duce direct la fals în acte publice.

3. Se prezintă COVID-19 ca fiind o boală mult mai groaznică decât gripa obişnuită care provoacă epidemii în fiecare an. Există în jur de 100 de viruşi diferiţi care pricinuiesc infecţii respiratorii cunoscute cu numele general “gripă”, aceştia periodic suferă mutaţii. Noul coronavirus e doar unul nou descoperit (nu sunt sigur că e nou apărut) din familia coronaviruşilor, care are 300 specii (conform Wikipedia), o parte dintre ele prezente şi la oameni.

Un studiu publicat în 19 martie 2020 în “International Journal of Antimicrobial Agents” (SARS-CoV-2: “Frică versus informaţii”) arată: “În ţările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică SARS-CoV-2 (virusul care provoacă COVID-19) nu pare să fie mai mortal decât alte virusuri aflate în circulaţie. Pe lângă coronaviruşi, sunt 16 virusuri endemice prezente în mod curent în ţările dezvoltate (adenovirus, bocavirus, cytomegalovirus, enterovirus, virusul gripal A H1N1, virusul gripal A H3N2, virusul gripal B, metapneumovirus, parainfluenzae virus 1, parainfluenzae virus 2, parainfluenzae virus 3, parainfluenzae virus 4, parechovirus, picornavirus, rhinovirus, syncytial respiratory virus). Anual, pe plan mondial sunt 2,6 milioane de morţi de infecţii respiratorii (excluzând tuberculoza). Sunt mici şanse ca răspândirea SARS-CoV-2 să schimbe semnificativ această statistică. Frica ar putea avea urmări mai mari decât virusul însuşi”. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300972).

Manipularea statisticilor s-a făcut la cel mai înalt nivel, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, prin faptul că s-a declarat rata de mortalitate ca fiind cea rezultată între pacienţi morţi testaţi pozitiv la COVID-19 şi totalul celor testaţi. Dar fiind un virus nou descoperit, la care abia recent s-au pus la punct testele, aceste teste s-au făcut în primul rând între cei ajunşi în spitale în stare gravă. E firesc ca printre cei ajunşi la spital în stare gravă să existe o rată de mortalitate mai mare, dar ea nu e concludentă. Pentru socotirea corectă a mortalităţii trebuie avut în vedere totalul celor infectaţi, care nu se cunoaşte, fiindcă marea majoritate a celor infectaţi au simptome uşoare sau deloc, nu ajung la spital şi nu sunt testaţi.

4. Se prezintă urmări ale măsurilor demente ale autorităţilor ca dovadă a gravităţii primejdiei COVID-19.

Toată lumea s-a emoţionat de imaginile televizate cu coşciugele din Italia morţi de COVID-19 aşteptând să fie încărcate şi cu camioanele armatei transportând morţi. Apariţia acestor imagini nu se datorează unui număr impresionant de morţi, peste cel obişnuit, ci măsurilor ticăloase luate de autorităţi sub pretextul stăvilirii răspândirii virusului. Li s-a interzis familiilor să-şi ridice singure morţii, firmele civile de pompe funebre n-au avut nici ele voie să se ocupe de problemă. Dar nici nu prea voiau ele să intervină, că dacă vreo maşină a unei firme de pompe funebre transporta un mort de COVID-19, maşina respectivă era considerată contaminată şi nu mai putea fi folosită timp îndelungat. Personalul de la pompe funebre dacă ar fi mânuit mortul ar fi fost obligat să intre în carantină. Ca urmare, doar armata a avut voie să ridice morţii din spitale şi coşciugele au trebuit să stea la rând până vin camioanele armatei să le încarce. Este o situaţie apărută artificial, nu datorită coronavirusului, ci a isteriei autorităţilor cu privire la coronavirus. Iar această situaţie, pe care autorităţile au provocat-o, este folosită ca dovadă că situaţia este într-adevăr extraordinar de gravă şi că măsurile autorităţilor sunt justificate.

Similar, apar imagini cu spitale copleşite de numărul de pacienţi, dar asta se întâmplă datorită măsurilor autorităţilor, care vor să interneze la spital toţi infectaţii cu COVID-19, deşi majoritatea n-au nevoie de internare.

LLE: Organizaţia Mondială a Sănătăţii a atras atenţia asupra primejdiei COVID-19. De ce n-am avea încredere în ea?

OMS e organizaţia care a stabilit strategia în această problemă. Nu sunt cei mai buni specialişti acolo. La OMS Statele Unite au un vot, Papua Noua Guinee tot un vot, dar nivelul cercetării medicale e diferit.

Adevărul ştiinţific nu se stabileşte prin vot.

Şeful OMS e un etiopian, fost ministru al Sănătăţii şi apoi ministru de Externe al Etiopiei, Tedros Adhanom, membru al unei foste grupări de gherilă marxiste – Frontul de Eliberare a Poporului Tigrai – care a preluat puterea în Etiopia în urma unui război civil, în care a eliminat de la putere regimul anterior dominat de un grup etnic rival – amharii.

Pe internet am găsit despre el inclusiv învinuiri de crime împotriva umanităţii. Se pretinde că pe vremea când era ministru a Sănătăţii, în mod intenţionat a defavorizat grupul etnic rival – amharii, prin lipsirea de îngrijire medicală, ceea ce a determinat ca numărul celor din acest grup etnic să scadă cu 2,5 milioane.

(https://ecadforum.com/2017/04/23/dr-tedros-adhanom-is-an-individual-suspected-of-a-crime-against-humanity/)

Nu ştiu cât de adevărate sunt aceste alegaţii, n-am studiat în amănunt situaţia din Etiopia. Dar nu cred că sistemul de sănătate etiopian era la un nivel foarte ridicat în perioada când era condus de actualul şef al OMS. El a fost ales acolo politic, ca să aibă şi ţările din Lumea a III-a reprezentare în organisme internaţionale, dar nu cred că spusele domnului din Etiopia trebuie să fie considerate adevăr absolut pentru medicină.

Amintesc că în trecut, OMS a lansat anunţuri false, panicarde, despre primejdia gripei aviare şi a gripei porcine. Şi în România am avut persoane care preluau şi răspândeau panica OMS, dar la vremea aceea n-au avut izbândă cum au acum. De pildă, secretarul de stat Adrian Streinu-Cercel spunea în 2006 că gripa aviară ar putea ucide 2.000.000 de români. (https://www.libertatea.ro/stiri/aviara-ar-putea-ucide-doua-milioane-de-romani-143226)

În 2009, acelaşi Streinu-Cercel era mai modest şi spunea despre gripa porcină: Scenariul cu 20.000 de morţi? E minim, asta e mizilic!

(http://www.ziare.com/stiri/gripa-porcina/streinu-cercel-scenariul-cu-20-000-de-morti-e-minim-asta-e-mizilic-939156)

Iată că nu s-au adeverit scenariile apocaliptice ale domnului Streinu-Cercel de atunci.

Nu înţeleg de ce domnia sa mai e printre cei care fac politici publice de sănătate în România. De ce credem în continuare în prooroci mincinoşi?

Comentarii

comentarii