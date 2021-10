Într-un final, Primăria Timișoara va împărți terenurile pentru tinerii care așteaptă de patru ani. Zece dintre aceștia s-au retras sau devenit neeligibili

Reprezentanții Primăriei Timișoara anunță, marți, 12 octombrie, că impasul privind terenurile destinate tinerilor, acordate în baza Legii 15/2003, este aproape depășit. Mai rămâne doar de votat proiectul de hotărâre de consiliu local. Viceprimarul Cosmin Tabără, avocat de profesie, este cel care a trebuit să ducă la final proiectul care se afla în anumite încurcături juridice.

Municipalitatea anticipează tinerii beneficiari vor putea intra în posesia terenurilor încă din acest an. Primarul Dominic Fritz a semnat referatul proiectului de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal final, iar acesta va intra în dezbaterea Consiliului Local Timișoara în prima ședință de plen.

„A fost o experiență frustrantă pentru toată lumea, dar în special pentru cei care așteaptă aceste terenuri de mai bine de patru ani. Această epopee spune multe despre haosul administrativ care domnea în această instituție, dar sunt sigur că am învățat cu toții ceva din ea. Am insistat ca de acum înainte să avem o procedură clară, ușor de urmat atât de potențialii beneficiari, cât și de aparatul de funcționari, tocmai pentru ca să nu mai trecem prin astfel de experiențe. Am lucrat în ultimele luni, împreună cu viceprimarul Cosmin Tabără, să deblocăm acest proiect, iar cei îndreptățiți să primească, în sfârșit, ce li se cuvine”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Pe lista inițială, aprobată în 2019, se aflau 128 de tineri eligibili să primească aceste terenuri. Între timp, un număr de 10 dintre aceștia fie s-au retras, fie au devenit neeligibili, întrucât au achiziționat o proprietate personală. Astfel, pe lista finală ce urmează să fie supusă dezbaterii Consiliului Local Timișoara se vor afla 118 beneficiari, care vor fi obligați să își ridice o casă pe parcelele atribuite gratuit.

„Îi vom pune în posesie și pe acei tineri care îndeplineau criteriile atunci când au depus cererea, dar ulterior nu au mai îndeplinit condițiile de vârstă. Instanța a stabilit că și aceștia trebuie incluși pe lista finală și vom respecta această decizie”, a declarat și viceprimarul Cosmin Tabără.

După aprobarea de către Consiliul Local Timișoara a proiectului de hotărâre, beneficiarii vor fi convocați cu documentele necesare (declarația autentificată la un notar public că nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală și dovada deținerii sumei de minim 40.000 de lei sau echivalentul în valută) pentru încheierea contractului de folosință gratuită a terenului și a procesului verbal de atribuire a terenului.

