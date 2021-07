Între CJ Timiș și Primăria Timișoara apar acuze: Municipalitatea blochează extinderea drumului spre autostradă, finanțarea ar putea fi pierdută

Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara par să fie pe unde total diferite atunci când vine vorba despre extinderea la patru benzi a drumului județean care face legătura între Timișoara și autostrada A1, pe porțiunea care traversează cumuna periurbană Dumbrăvița. Deși administrația județeană, care deține drumul, a dat ordinul de începere a extinderii, operațiunea nu poate începe, pentru că Primăria Timișoara refuză să accepte scoaterea de sub tensiune a rețelei de alimentare a troleibuzelor, aflate pe același drum județean.

Lucrările la tronsonul 1-Dumbrăvița de lărgire a Drumului Județean 691 care duce la Autostrada Vestului stagnează de mai multe săptămâni deoarece Primăria Timișoara, partener în proiect, refuză să emită ordinul de scoatere de sub tensiune a rețelei de troleibuz, spun cei de la CJT.

Adresele repetate trimise de Consiliul Județean au rămas fără răspuns, iar proiectul finanțat din fonduri europene riscă să fie pierdut.

”Consiliul Județean a dat ordin de începere al lucrărilor la tronsonul de la sensul giratoriu de la intrare în Dumbrăvița până la centura Timișoarei în 20 mai 2021, iar de atunci constructorul așteaptă aprobarea pentru a scoate stâlpii de troleibuz și a începe săpăturile. Nu există explicații pentru lipsa de asumare a Primăriei Timișoara mai ales în condițiile în care s-a semnat un acord de parteneriat, iar Consiliul Județean Timiș a preluat în totalitate costurile proiectului, inclusiv pentru refacerea rețelei de stâlpi de troleibuz. Interdicția de 5 ani impusă de proiectul european prin care s-a făcut extinderea transportului metropolitan la Timișoara a expirat de mult și transportul ar putea continua cu autobuze, fără ca locuitorii să fie afectați”, a anunțat CJ Timiș.

Președintele instituției face apel la colegul său de guvernare locală (tot mai mult una doar teoretică) să deblocheze problema.

„Fac apel public către primarul Timișoarei, Dominic Fritz, să își îndeplinească obligațiile de partener în proiect sau să își asume în fața timișorenilor că lărgirea drumului de legătură cu A1 nu se va mai realiza, asta însemnând poluare în plus, trafic îngreunat și disconfort pentru sute de mii de oameni. Colaborarea cu Primăria Timișoara pe acest proiect este zero, aparatul de specialitate al CJ Timiș s-a izbit doar de tăcere și inacțiune. Cine nu a atras fonduri europene nu are de unde să știe ce înseamnă să le pierzi”, a spus Alin Nica, președinte CJ Timiș.

Cei de la consiliul județean spun că acum este imperios necesară actualizarea graficului de execuție al lucrărilor și a abordării de intervenție, lucru care nu se poate întâmpla fără implicarea Primăriei Timișoara. În cazul în care lucrările rămân blocate pe tronsonul 1-Dumbrăvița, se va pierde finanțarea și pe tronsonul 2 – Centura Timișoarei – Autostradă, adică un total de peste 80 milioane de lei, bani europeni.

