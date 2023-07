Introducere în arta contemporană cu Maria Orosan-Telea în cadrul Bienalei Art Encounters, la la STPT Multiplexity

Ultima întâlnire din seria cursurilor de introducere în arta contemporană susținute de Maria Orosan-Telea în cadrul Bienalei Art Encounters, My Rhino is Not a Myth. art science fictions, va avea loc, miercuri, 5 iulie, între orele 18:00 – 20:00, la STPT Multiplexity.

De data aceasta, Maria va prezenta demersul unor artiști preocupați de noțiuni precum “realitate artificială”, “ficțiune transgenică”, “realism speculative”, “imaginarul postuman” “simulacrul site-specific”. Cursul va fi urmat și de un tur ghidat în care publicul va putea descoperi toate detaliile ascunse ale lumii imaginare create de Sebastian Moldovan în colaborare cu Lucia Ghegu și Albert Kaan.

Maria Orosan-Telea este lector în cadrul Facultății de Arte și Design din Timișoara. S-a format în domeniul istoriei și teoriei artei la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este preocupată de arta contemporană încă din perioada studiilor doctorale, când a desfășurat o cercetare asupra artei românești din perioada postcomunistă. Colaborarea sa cu Fundația Art Encounters a început în 2017 prin publicarea cărții „Ghid de artă. Introducere în arta contemporană românească”. În calitate de curator, a realizat o serie de proiecte în colaborare cu grupul Avantpost, iar în 2018 a fondat programul curatorial DRAFT. În perioada 2019–2021, a fost asistent în cadrul proiectului “Gender Politics and the Art of European Socialist States” inițiat de Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań. Adiacent activităților academice și curatoriale, Maria este preocupată de elaborarea unor metode prietenoase de familiarizare a publicului cu noțiuni și curente din istoria artei.

Bienala Art Encounters este organizată de către Fundația Art Encounters, fiind finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoarași cofinanțată de Ministerul Culturii și AFCN, având ca partener principal Raiffeisen Bank și ca sponsori ISHO, Tazz, MEWI și DacoArt.

