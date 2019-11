Învățământul din Timiș, în doliu. Mariana Eftimie, fost inspector școlar general, a decedat într-un spital din Viena

Profesorii din invatamantul timisean, toti cei care au cunoscut-o pe Mariana Eftimie, au primit, cu profunda tristete, vestea decesului unuia dintre cadrele didactice de elita ale Banatului, profesoara care, nu cu multi ani in urma, a condus Inspectoratul Scolar Judetean Timis.

Fostul inspector scolar general a decedat, vineri seara, la varsta de 58 de ani, intr-un spital din Viena, unde se internase in urma agravarii unei boli crancene. Mariana Eftimie a fost director la Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” si la Colegiul de Silvicultura si Agricultura “Casa Verde” din Timisoara, unitate scolara unde a activat pana in urma cu un an, cand a intrat in concediu medical.

Sursa: impactpress.ro

