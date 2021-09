Investiții cu fonduri europene, la Buziaș

La un an de la alegerile locale, Sorin Munteanu, primarul din Buziaș, și-a prezentat realizările. „A trecut un an de la alegerile locale! Așa cum am promis, lucrările de investiții au început! Proiectul de Reabilitare a infrastructurii Parcului central, zona Liget și străzile adiacente, este un proiect de 4,86 milioane €. Un alt proiect, de peste 4 milioane €, demarează luni: reabilitarea a 14 străzi și școala cu clasele V-VIII, de pe Republicii! S-au demarat lucrările și la Baza Sportivă, investiție ce se va realiza de către Compania Națională de Investiții. Canalizarea Bacovei și Silagiului este în plină desfășurare; de asemenea, în cele două localități vor începe lucrările de schimbare a iluminatului stradal, lucrările, tot din bani europeni, la reabilitarea clădirii primăriei, sunt în desfășurare și, nu în ultimul rând, până la jumătatea lunii octombrie, fiecare elev o să primească o tabletă și fiecare profesor, un laptop, tot din fonduri europene”, spune Sorin Munteanu, primarul din Buziaș.

