Investițiile în bazele sportive din Timișoara, printre succesele mandatul de viceprimar al lui Cosmin Tabără

Un bilanț al celor patru ani de mandat de viceprimar ai lui Cosmin Tabără, un mandat în care ego-ul și viziunile politice ale primarului Dominic Fritz l-au lăsat pe liberal fără atribuții, arată că trei dintre principalele baze sportive ale orașului au reînviat și se îndreaptă spre mai bine. Lucrările pornite la presiunea lui Tabără încep acum să se vadă.

Viceprimarul Cosmin Tabără, a făcut o scurtă prezentare a investițiilor realizate la bazele sportive ale orașului. El a reușit să pornească investițiile, a ieșit din grațiile primarului Fritz și a fost lăsat fără atribuții, dar lucrările erau deja lansate. Lucrările erau deja pornite, au mers bine ca urmare a echipei lui Tabără, iar acesta nu s-a oprit niciodată de la a cere permanent informații despre proiectele lansate.

”Proiectul Mircea cel Bătrân, când l-am preluat era un început de studiu de fezabilitate aproape reziliat. L-am preluat și astăzi este în construcție, probabil în patru cinci luni, maxim șase, va fi finalizat. Acum se lucrează la cofrarea tribunelor, va fi un teren care va fi omologat pentru ligile inferioare”, a declarat Cosmin Tabără, care și-a făcut un bilanț al celor patru ani zbuciumați de viceprimar.

O veste bună vine și legat de baza sportivă din spatele stadionului Dan Păltinișanu, ”baza Heaven”. În scurt timp va fi pornită licitația pentru realizarea ultimelor lucrări de acolo, firma inițială intrând în rândul celor în insolvență, abandonând lucrările. Și acolo au fost probleme, odată cu preluarea mandatului acestea fiind rezolvate, spune Tabără.

”Astăzi vă anunț că CNI a semnat un contract pentru evaluarea construcțiilor existente. În decurs de o săptămână, maxim două, vom avea acea evaluare și va fi scoasă din nou la licitație. În momentul în care am venit în primărie, acest proiect avea ordin de suspendare, pentru că nu fusese predat amplasamentul, știți problema legată de acel moloz, de canalizările pe care le-am găsit acolo. S-a rezolvat, a fost predat către CNI, s-a lucrat până la un anumit moment, timp în care societatea a intrat în insolvență, nu știu dacă e în faliment sau nu, dar a pierdut aceste contracte, nu a terminat niciun dintre cele 15 lucrări, Timișoara fiind blocată, sperăm să pornească”, conform lui Tabără.

Baza de rugby era, de asemenea, într-o stare extrem de proastă. Aici se așteaptă bani de la CNI.

”Am făcut o primă reparație la baza de rugby, unde era dezastru. Nici acum nu arată prea bine pentru că va trebui să fie refăcută complet și, în consecință, după ce am investit 30.000 de euro în primul an în reparația vestiarelor, pentru că nu erau nici igienice și nu puteau fi folosite, respectiv puțin în condițiile de la tribună, am realizat un proiect de la zero, studiu de fezabilitate, care a trecut toate etapele, este avizat, e trecut prin comisia tehnico-economică de la primărie, este aprobat prin HCL, l-am înscris la CNI pentru a fi finanțat, a fost selectat pe lista sinteză, eu sper ca anul viitor să obțină și finanțare. Este un proiect care se adresează atât sportului de performanță, cât și atragerii de copii, inclusiv a părinților. ”, a mai declarat Tabără.

O altă investiție importantă a avut loc la Sala Olimpia. Acolo era un dezastru total, toate instalațiile sanitare erau distruse, nu exista protecție la incendiu, nu exista siguranță.

”Așa cum este, Sala Olimpia e singura pe care o avem în acest moment. Este sala unde au loc evenimentele orașului. Acolo nu s-a făcut absolut nicio reparație de când s-a făcut acea sală”, spune Tabără.

