Invitație la Lights in the Park, filme, spectacole și teatru în aer liber, la Iulius Town

Vibe-ul de vară își face simțit prezența în Iulius Town, unde activitățile estivale animă parcul și nu numai. Weekend-ul acesta poți să „dai o tură în jurul Pământului” la Lights in the Park, mai apoi te poți odihni la un film la Flight Cinema in My Town, iar dacă nu vrei să pierzi meciurile din campionatul UEFA 2020, vino să le vezi în parcarea VIP, în aer liber. Cei mici sunt așteptați de „Rățușca cea urâtă” la teatru și de personaje fantastice, marionete gigant, reprezentații pe picioroange, dar și spectacol cu foc, la Magic in My Town.

Ca să faci ocol Pământului, nu trebuie decât să vii până în Iulius Town și să admiri Gaia, instalația spectaculoasă de lumină a artistului britanic Luke Jerram. Reproducerea detaliată a Terrei după imagini de la NASA, Gaia, va fi prezentă în Iulius Town până pe 20 iunie 2021. Nu uita să îți pregătești și aparatul de fotografiat sau telefonul pentru că se va lăsa cu shooting-uri foto, dar și cu premii!

Magia nu se oprește la instalația de lumină, ci ajunge în tot parcul din Iulius Town. Trei marionete gigant, două personaje pe picioroange, momente artistice susținute de Cirkus Biciclistus, mimi, bufoni și spectacole susținute de dansatori se vor asigura ca pe chipurile celor mici și celor mari să apară zâmbete. Personajele pot fi văzute sâmbătă și duminică, în perioada, 12 – 13 iunie, în Iulius Gardens, începând cu ora 16.00, până la 20.00. Magic in My Town propune și un show inedit cu jonglerii cu foc, dar și alte surprize, duminică, de la ora 20.30.

Serile în Iulius Gardens continuă cu Flight Cinema in My Town, unde timp de trei zile vor rula pelicule consacrate în lumea cinematografiei. Vineri, timișorenii vor urmări filmul Night at the Museum 2, a doua peliculă, Birds of Prey, va fi pe marele ecran sâmbătă, iar duminica aduce comedia romantică Friends with Benefits. În fiecare seară, check-in-ul se face la ora 19.00, filmele încep la 20.00, iar de la 21.30 atmosfera este întreținută de un DJ. Pentru mai multe detalii, poți intra pe pagina de Facebook Flight Cinema in My Town // Comedy Nights.

Copiii au parte și de surprize desprinse din povești. „Rățușca cea urâtă” le va povesti celor mici despre motivație și încredere în sine. Piesa de teatru cu păpuși va începe de la ora 11.00 în Iulius Gardens. Intrarea este liberă, însă locurile sunt limitate, pentru a se menține distanțarea fizică.

Dacă vrei să vezi meciul de vineri seară, însă toată familia vrea să vină la Gaia, stai liniștit! În parcarea VIP de la Iulius Town, ți-am pregătit un ecran uriaș, bean bags, măsuțe și umbrele pentru ca tu să te bucuri de partidele UEFA Euro 2020, pe toată perioada campionatului, iar cei dragi de evenimentele din Iulius Gardens. Pentru rezervări, poți suna la numărul de telefon: 0732.22.99.33.

