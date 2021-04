Ioan Boldurean, fostul directorul al Teatrului German din Timişoara, a murit din cauza COVID

Ioan Boldurean, directorul adjunct al Teatrului German din Timişoara și fost manager mai mulți ani, a murit din cauza teribilei maladii COVID, după mai multe săptămâni de suferință.

Cu tristețe, colectivul Teatrului German de Stat Timișoara anunță plecarea dintre noi a celui care a fost ing. Ioan Boldurean, director adjunct administrativ.

Timp de două decenii a funcționat în acest post în cadrul instituției noastre, iar în perioada 2017-2020 a fost mandatat să exercite conducerea interimară a teatrului.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu să îi dăruiască odihnă veșnică!

In stiller Trauer gibt das Deutsche Staatstheater Temeswar das Ableben seines Verwaltungsleiters, Dipl.-Ing. Ioan Boldurean, bekannt.

Er wirkte zwei Jahrzehnte lang in dieser Eigenschaft an unserem Haus, und in der Zeitspanne 2017-2020 wurde er auch mit der kommissarischen Leitung des Theaters betraut.

Der trauernden Familie sprechen wir unser innigstes Beileid aus.

Möge Gott ihm die ewige Ruhe erteilen!

