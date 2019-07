Ioan Haneș, consilier ALDE, atac la primarul PSD: „Nu mai vreau să fiu părtaș la furat banii lugojenilor”

Consilierul lugojean Ioan Haneș, de la ALDE, a răbufnit în plenul Consiliului Local, când reprezentanții Primăriei Lugoj au solicitat suplimentarea valorii contractului pentru executarea lucrării „Branșamente apă în municipiul Lugoj”, cu suma de 39.696,26 lei, „în vederea aplicării OUG nr. 114/2018, urmare a majorării salariului minim brut pe țară garantat pendru domeniul construcțiilor”. „Eu nu mai vreau să fiu părtaș la furat banii lugojenilor! Firma asta încasează peste 5.000 de lei de la noi pentru un branșament și lucrează în subantrepriză. În toamnă au venit la Meridian (societatea lugojeană care gestionează alimentarea cu apă în Lugoj – n.r.) și au oferit 1.200 de lei pentru ca Meridian să facă branșamentele. Și de la noi încasează 5.000 de lei pentru un branșament. De ce la noi e 5.000 de lei un branșament, iar la Paniova, de exemplu, e 1.000 de lei? Pentru că s-au făcut supraevaluări! Și în loc să facem 2.000 de branșamente, facem doar 1.000, că trebuie să plătim firma lui X, din Oradea, agreată de noi. Contractul a fost supraevaluat! Săptămâna trecută am fost la Tehnic și i-am întrebat cum fac prețurile. S-au uitat unul la altul și nu au putut să-mi spună nmic. Apoi i-am sunat pe prietenii mei, care nu mai sunt acolo, și mi-au spus cum se fac prețurile: unul dictează și unul scrie! Știți dumneavoastră care, domnule primar! Nu există normative pe care să le aplicăm! Meridianul spune că nu l-ați primit la licitație! Am vorbit cu fostul director Groza și mi-a spus! Și nu mă minte, că nu mai are de ce să mă mintă acum. El mințea anul trecut, când era subordonatul dumneavoastră, domnule primar. Toți directorii de la Meridian sunt marionetele dumneavoastră! Eu propun să nu votăm! Dacă nu le convine, să renunțe la contract!”, a declarat consilierul lugojean Ioan Haneș. Suplimentarea valorii contractului a fost votată însă de consilierii PSD, majoritari în Consiliul Local Lugoj, care au fost receptivi la spusele primarului Francisc Boldea, care este și președintele PSD Lugoj: „Nu se poate să nu se voteze, pentru că s-ar încălca Ordonanța 114”.

