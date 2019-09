Ioan Mircea Pașcu s-a certat cu Maria Grapini: ”Mulțumesc pentru reconfirmarea adevărului că mediocritatea este … agresivă!”

Un schimb de replici a avut loc pe Facebook între Ioan Mircea Pașcu și Maria Grapini. Pașcu i-a transmis că a devenit „mai catolică decât Papa”, în timp ce Grapini a spus că este stranie schimbarea atitudinii față de ea, precizând că nu e vina ei că politicianul PSD nu a mai prins loc la europarlamentare, scrie Mediafax.

„În sfarșit, o “bucurie”: șoseaua Kiseleff este închisă traficului de la un capăt la altul, pentru o noua “paranghelie l”. Ca sa traversezi pe la Arcul de Triumf spre Domenii, trebuie sa te înscrii intr-un șir interminabil de mașini, care se mișcă în ritm de melc, ca sa ajungi la Piața Presei Libere, de unde, speram, se poate reveni înapoi la Arcul de Triumf, tot într-o lunga coada de masini, care se deplasează in ritm de melc! Treaba asta ia pe puțin 40 de minute, în fluierăturile aiuritoare ale agenților de circulație stresați și privirile crunte ale jandarmilor, gata sa “înăbușe” orice urmă de protest! Să mai spună cineva că interesele “adevărate” ale cetățenilor nu sunt respectate și că România nu revine la … normalitate!?”, a scris Ioan Mircea Pascu, duminică pe Facebook.

Maria Grapini a intervenit, printr-un comentariu la postarea lui Ioan Mircea Pașcu, precizând că aceeași situație se petrece și în orașe mari, precum Paris, Roma, Bruxelles, nu doar în București.

„Știți bine că asta se întâmpla și la Bruxelles, și la Paris, și la Roma și pot continua. Să fim obiectivi, nu?”, a comentat europarlamentarul PSD Maria Grapini.

În replică, Pașcu i-a transmis că nu o critica pe ea, adăugând că a devenit mai catolică decât Papa de când a trebuie să intre în PSD pe ultima sută de metri pentru a prinde un loc de europarlamentar.

„Maria, poate nu te-ai prins, dar nu te criticam pe tine! Pe urmă, dacă bruxellezii sau românii sunt mulțumiți, nu înseamnă că și romanii, ca oile, trebuie să fie și ei mulțumiți! În sfârșit, văd ca ai devenit mai “catolică decât Papa” de când ai fost nevoită sa intri în PSD, în ultima clipa, ca sa prinzi locul pe care l-ai primit în dauna unor pesediști adevărați, nu “vopsiți”. Și te rog să remarci că tu ai început cearta cu mine, deși chiar nu mai văd niciun motiv ca să trebuiască sa îți demonstrezi “atașamentul” față de partid, luându-te de mine! În rest, Dumnezeu cu mila, Maria!”, a replicat Ioan Mircea Pașcu.

Grapini i-a spus că, spre deosebire de el, organizația din care face parte a validat-o pentru a candida pentru Parlamentul European. Ea a precizat că nu a cerut să fie pe lista PSD la alegerile europarlamentare.

„Regret modul in care tratezi totul. Eu nu ma cert dar am dreptul la opinie. M-am abtinut la multe comentarii la care as fi avut ce sa spun. Cat priveste prezenta mea pe lista ar trebui sa recunosti ca am muncit cat zece la un loc. Rezultatele sunt consemnate. Eu nu am cerut sa fiu pe lista si stii si asta! Spre deosebire de tine care nu ai fost validat de organizatia din care faci parte, eu am fost. Si daca la interventiile mele din parlament au rezonat milioane de romani inseamna ca merita sa fiu. Voi munci la fel si nu voi spune altfel decat imi spune constiinta. Ceea ce mi se pare straniu este schimbarea ta fata de mine. Pe vremuri apreciai munca mea. Sa fie schimbarea doar pentru ca ti se pare ca din cauza mea nu esti pe lista? Daca e asa, te asigur ca nu am avut nici o interventie la partid! Am depus deodata documentele de candidatura. Daca eu sunt si tu nu, nu este vina mea nici intr-un caz. Eu zic ca relatiile intre oameni nu trebuie sa se schimbe atunci cand isi schimba locul de munca”, a răspuns Maria Grapini.

Ioan Mircea Pașcu i-a reamintit că și foști europarlamentari precum Victor Boștinaru, Adrian Cristea, Emilian Pavel și Gabriela Zoană au avut rezultate în PE, însă „nu au încăput” pe listă, deși erau membri vechi ai PSD. Fostul vicepreședinte al PE a adăugat că Maria Grapini nu a dat niciun semn timp de cinci ani că ar vrea să intre în PSD.

„Ai stârnit un scandal din nimic; sa îți aduc aminte ca și eu si Bostinaru și Andi Cristea, și Gabi Zoana și Emilian Pavel au muncit și au avut rezultate? Dar ei nu au încăput, deși erau de la PSD, iar tu, care timp de cinci ani nu ai dat vreun semn ca vrei sa intri in PSD, ca Frunzulica, de pilda, care a intrat, te dai acum mare … “pesedista”. Iar de absenta sprijinului organizației locale, cum sa îl obțin când șefa organizației, una Fedorca, s-a autopropus, numai ca sa fie mai aproape de ai ei la Lisabona si ca sa scape de promisiunile neonorate pe plan local? In sfârșit, “sprijinul” dumitale a costat o explozie in Organizația PSD Timiș, tocmai pentru ca nu aveai nimic de-a face cu PSD local? Oamenii trebuie sa cunoască odată întregul adevăr! Mai vrei?”, a conchis Pașcu.

În replică, Grapini îi spune fostului europarlamentar că în activitatea sa în PE este pe peultimul loc, neluând niciodată cuvântul în sesiunile plenare și nedepunând amendamente.

„Dar tu mai vrei? Ești pe penultimul loc, noroc cu Diaconu, la munca pe rapoarte (amendamente) nu ai luat niciodată cuvântul in plenara sa aperi România, la subiectele fierbinți, nu ai intervenit ca vicepreședinte al Parlamentului-sa ne înțelegem, ai fost pentru ca delegația a cedat punctele pentru aceasta funcție,sa rezolvi vreo problema a Romaniei. Cat privește activitatea mea comparata cu a altor colegi,s e poate vedea usor daca se caută pe mepraking. Eu nu am contestat munca vreunui coleg. Tu vad ca o faci. Eu cred ca un om care are toată cariera profesionala pe spatele unui partid nu trebuie decat sa mulțumească. Spre deosebire de tine eu am trăit din propria afacere pe care am dezvoltat-o fără sa fiu in politica! Este păcat,mai ales ca ai facut sport,ca nu ai știut sa te retragi elegant. Te asigur ca eu la 71 de ani ma voi ocupa de fundațiile pe care le am si voi sta acasă cu nepotii.

Eu am conlucrat cu toti colegii si nu cred ca s-a văzut vreo diferența ca sunt sau nu membru PSD.Eu am luptat pentru tara si asa voi face mereu.Asta este deosebire intre mine si tine,care una spuneai cand erai europarlamentar despre partid si despre România si alta acum.Raul il faci Romaniei,criticând mereu si subiectiv tot ce in tara!”, a explicat Maria Grapini.

„Cearta” pe Facebook nu se oprește aici. Ioan Mircea Pașcu dă share unei postări video de la momentul în care a primit o medalie de la președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și comentează: „Cu dedicație pt Maria Grapini, lovită de amnezie când e vorba de colegi și de narcisism când vine vorba de ea, spre aducere aminte!”

Ulterior, Ioan Mircea Pascu repostează un video cu o intervenție a sa în Parlamentul European și face următorul comentariu: „Pentru Maria Grapini, în loc de lecitină! Multumesc pentru reconfirmarea adevărului că mediocritatea este … agresivă! Și, dacă tot te lauzi că ai o afacere de succes, ce cauți în politică? Vrei s-o sprijini cumva? În sfârșit, adio, nu mai tolerez intervențiile tale pline de venin și invidie pentru ca nu te vei putea ridica niciodată la nivelul activității mele. Rămâi în plata Domnului!”.

Maria Grapini a fost la numărul 6 pe lista PSD la alegerile europarlamentare și a obținut un nou mandat de eurodeputat, în urma scrutinului din 26 mai.

Fostul vicepreședinte al Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu nu s-a mai regăsit pe lista candidaților social-democrați la alegerile europene. Acesta a fost propus recent comisar european interimar, însă ulterior propunerea a fost retrasă.

Sursa: digi24.ro

