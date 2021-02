Ionuț Nasleu, fostul director al Piețe SA, reținut de polițiști pe Aeroportul Internațional Otopeni, înainte de a zbura spre SUA

Abia demis de la conducerea SC Piete SA Timisoara, Ionut Nasleu va trebui sa dea cu subsemnatul intr-un dosar de santaj, in urma unei plangeri penale depuse la IPJ Timis, in 18.02.2021, de jurnalistii Dragos Bota si Iulia Bota.

Din cuprinsul plangerii penale rezulta ca Bota Dragos-Cosmin se simte amenintat si santajat, dupa ce, in 16.02.2021, la ora 23,36, ar fi primit un mesaj text de la Ionut Nasleu, prin intermediul Whatsapp, in care este atentionat ca, daca mai continua sa publice articole defaimatoare la adresa sa, risca sa apara in public o inregistrare video defaimatoare cu actuala sa sotie.

Acest mesaj a fost raspunsul directorului la solicitarea jurnalistului privind un punct de vedere, la un articol ce urma sa fie publicat.

“Vazand ca actul de sesizare indeplineste conditiile prevazute de lege si ca nu exista vreunul dintre cazurile care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale, in data de 19.02.2021 s-a dispus inceperea urmaririi penale in remcu privire la savarsirea infractiunilor de amenintare si santaj”, se mentioneaza intr-o ordonanta de efectuarea perchezitiei corporale emisa de comisarul sef Silviu Sarbu, de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis.

In urma emiterii acestei ordonante, in aceatsa seara, Ionut Nasleu a fost retinut de politisti pe Aeroportul International Otopeni, in timp ce fostul director al pietelor intentiona sa se imbarce intr-o cursa cu destinatia SUA, urmand sa fie adus la Timisoara pentru audieri.

Potrivit ordonantei emise de comisarul sef Silviu Sarbu, in data de 22 februarie, s-a dispus schimbarea incadrarii juridice din amenintare si santaj in infractiunea de santaj, iar in 23 februarie s-a extins urmarirea penala cu privire la inca o infractiune de santaj.

