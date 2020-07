Iosefina Pascal, asistenta europarlamentarului PSD Maria Grapini, organizatoarea manifestațiilor anti-Covid din Piața Victoriei

Printre organizatorii protestului din Piața Victoriei din București, care reclamă ”dictatura sanitară”, se află și o tânără de 27 de ani, propagandistă anti-DNA şi susţinătoare a mai multor teorii ale conspiraţiei.

Iosefina Pascal este, în prezent, asistenta europarlamentarului PSD Maria Grapini, ocupându-se de imaginea acesteia. Tânăra a devenit cunoscută în 2018, când a participat la o emisiune TV în care a denunțat statul paralel. A făcut parte din organizația de tineret a PSD și, în prezent, promovează teoriile conspirației, inclusiv pe cea legată de tehnologia 5G.

În postarea de pe Facebook în care a chemat la proteste față de legea privind izolarea și carantinarea, tânăra susține că ”este cea mai gravă din istoria României, fără precedent în Uniunea Europeană”. ”Toţi oamenii care susţin Legea Dictaturii Sanitare, în forma abominabilă condeiată de Guwerner sunt complici la distrugerea democraţiei şi libertăţilor cetăţeneşti din România (…) Nimic nu justifică adoptarea unei asemenea forme de dictatură medicală, nici dacă epidemia făcea zeci de mii de victime, nu 1000”, susține organizatoarea protestului.

Iosefina Pascal are un cont şi pe reţeaua de socializare rusă VKontakte (VK.com), sub numele Kimi Pascal, potrivit Realitatea Plus.

Comentarii

comentarii