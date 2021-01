ÎPSS Ioan a oferit sprijin financiar către 10 deținuți și a donat peste 10 tone de alimente Spitalelor de Psihiatrie din Jebel și Gătaia

Așa cum a procedat în fiecare an, ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului, și-a îndreptat atenția spre persoanele private de libertate din Penitenciarul Timișoara.

Astfel, Înaltpreasfinția Sa a acordat ajutor financiar pentru 10 deținuți selectați de către conducerea penitenciarului. Banii acordați au fost virați direct în contul de card al respectivelor persoane. De suma primită, beneficiarii își pot achiziționa lenjerie și alimente pentru uzul personal.

Gestul Părintelui Mitropolit făcut de sărbătoarea Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul este cu atât mai impresionant cu cât din cei 10 deținuți, 5 poartă numele Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și își sărbătoresc astăzi onomastica.

În continuare Înaltpreasfinția Sa a plecat cu un transport de alimente, în greutate 10,3 tone la Spitalele de Neuropsihiatrie aflate în localitățile din Jebel și Gătaia. Fiecare unitate medicală a primit 5 tone de produse alimentare, reușind în acest fel să completeze de sărbători necesarul de alimente din aceste instituții medicale.

Numele Ioan se traduce în limba română „Dumnezeu este milostiv” sau „Dumnezeu s-a milostivit”. Așadar, cel mai creștinesc mod de a-ți sărbători ziua de naștere sau onomastica este de a te apleca spre nevoile, lipsurile și suferințele semenilor, conform faptelor îndurării trupești consemnate de Sfântul Evanghelist Matei: „Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Mt. 25, 36).

Comentarii

comentarii