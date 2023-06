Irina Rimes și The Mono Jacks susțin două concerte de excepție, la Shopping City Timișoara

Shopping City Timișoara îi așteaptă pe timișoreni în weekendul 24-25 iunie la cea de-a doua ediție a evenimentului #SCTM FEST, cu două concerte remarcabile: Irina Rimes și The Mono Jacks.

„Sărbătorim vara în ritmuri incendiare la #SCTM FEST și suntem încântați să-i invităm pe timișoreni la un weekend plin de muzică și distracție. Pregătiți-vă să fiți captivați de trupele de rock alternativ invitate, Melting Dice și The Other You, care vor încinge atmosfera și vor pregăti terenul pentru cele mai așteptate momente ale festivalului: concertele susținute de Irina Rimes și The Mono Jacks”, spun reprezentanții Shopping City Timișoara.

Spectacolul începe în seara zilei de 24 iunie, de la ora 19:00, cu un concert oferit de trupa de rock alternativ Melting Dice, care va pregăti scena pentru renumita artistă Irina Rimes.

Cunoscută pentru vocea sa inconfundabilă și pentru hiturile care au cucerit inimile publicului, precum „Bolnavi amândoi”, „Visele” sau „Cel mai bun prieten”, Irina Rimes este una dintre cele mai talentate și apreciate artiste din industria muzicală actuală. Portofoliul Irinei Rimes cuprinde până la acest moment patru albume de studio: „Despre el” (2017), „Cosmos” (2018), „Pastila” (2020) și „Acasă” (2022).

Pe lângă cariera sa solo, Irina Rimes este și o compozitoare prolifică, creând piese pentru diverși artiști din industria muzicală românească. Printre artiștii pentru care a compus se numără Andra, Inna, Alina Eremia, Raluka și Antonia, contribuind la hiturile lor și demonstrându-și versatilitatea și talentul în domeniu.

Din 2018, ea este unul dintre antrenorii emisiunii „Vocea României”, iar în 2019 a fost inclusă în topul celor mai de succes tineri sub 30 de ani de către revista Forbes România.

Pe 25 iunie, în deschiderea concertului susținut de The Mono Jacks, va avea loc o altă surpriză muzicală: The Other You, trupă timișoreană de rock alternativ.

Un moment deosebit al festivalului îl reprezintă lansarea în premieră în Timișoara a albumului „Norul Nouă” de către trupa The Mono Jacks. „Norul Nouă” este al cincilea release discografic al trupei, fiind cel de-al treilea album înregistrat cu cea mai prolifică componență a formației, care a adus începând cu anul 2017, albumele „Ușor Distorsionat” și „Gloria”.

Trupa fondată de Doru Trăscău în 2008 a depășit numeroase schimbări de componență și un hiatus de doi ani până s-a regrupat, în 2017, în formula actuală. Cu trei single-uri care au intrat rapid în conștiința ascultătorilor de alternativ – „Un sfert de secundă”, „Infinit” și „1000 de DA”, și din ce în ce mai multe concerte cu casa închisă în toată țara, The Mono Jacks au lucrat în același timp neobosit la muzică nouă. „Norul nouă” este considerat de critici un album al maturizării trupei.

Premii și surprize la #SCTM FEST

Distracția nu se oprește la muzică. Participanții la #SCTM FEST vor avea parte de multe surprize. Clienții care descarcă aplicația SPOT vor fi răsplătiți cu premii instant. Mai mult, noii utilizatori ai aplicației SPOT vor putea participa la o tragere la sorți specială pentru a câștiga unul dintre cele două seturi de căști AirPods.

Pentru a imortaliza momentele speciale petrecute la festival, va fi amenajat un photo booth, unde oaspeții vor putea face poze alături de prieteni. Aceste amintiri vor rămâne cu siguranță gravate în inimile participanților.

„Ne bucurăm să aducem pe scena locală artiști de excepție, și ne unim forțele cu comunitatea noastră pasionată de muzică pentru a crea o sărbătoare vibrantă a sunetelor și a bucuriei. Ne dorim un eveniment plin de viață, un izvor de amintiri prețioase ce vor rămâne pentru totdeauna în inimile celor prezenți”, afirmă reprezentanții Shopping City Timișoara.

Comentarii

comentarii