ISIM și CCIAT organizează workshop-ul cu tema ”Noi tendințe în sectorul sudurii”

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de partener al proiectului 101143944 – COVE-WENDT – ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE, cu denumirea: Centre of Vocational Excellence in Welding and Non-Destructive Testing invită companiile să participe la workshop-ul „New trends in welding sector”, eveniment organizat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timișoara, în calitate de coordonator al proiectului, în data de 8 Noiembrie 2024, interval orar 0900 – 1000, la Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara, Sala N110, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 1, Timișoara.

Lucrările workshop-ului vor aborda subiecte privind noutățile în domeniul sudurii și al examinărilor nedistructive. În cadrul workshop-ului se vor prezenta proiectul COVE-WENDT și laboratoarele ISIM Timișoara utilizate atât în procesul de formare profesională cât și de validare a soluțiilor inovative.

Obiectivul principal al proiectul COVE-WENDT este de a crea ecosisteme regionale de competențe dinamice și inovatoare în țările partenere, pentru o tranziție rapidă către o economie ecologică și digitală, astfel suntem încântați să vă anunțăm și lansarea primei ediții a:

Festivalului Internațional de Inovare și Transfer Tehnologic innoCENTA (link înregistrare), eveniment care va avea loc în perioada 7-8 noiembrie 2024, în paralel cu cea de-a 15‑a ediție a Conferinței Internaționale “ Innovative Technologies for Joining Advanced Materials – TIMA24 ” (link înregistrare).

Aceste evenimente științifice de mare anvergură oferă o platformă unică pentru creșterea vizibilității activităților inventive și explorarea aplicațiilor industriale potențiale.

Astfel, se asigură un mediu comun pentru cererea și oferta de inovare, iar participanții pot beneficia de oportunități precum:

transfer tehnologic, pe baza activității inventive, in cadrul târgului, precum și prin dobândirea calității de membru al comunității innoCENTA, prima platformă operațională de tranzacționare inovare din România, accesibilă la adresa https://innocenta.ro/, realizată în cadrul proiectului ”Diversificarea serviciilor de inovare și transfer tehnologic ale CENTA-ISIM”, cod SMIS 140391;

prezentarea si promovarea activității inventive, cereri de brevet de invenție și/sau a brevetele de invenție, în cadrul unei competiții internaționale;

promovarea proiectelor de CDI în cadrul unei competiții internaționale;

menținerea și dezvoltarea conexiunii cu mediul economic și cel de cercetare-dezvoltare-inovare la nivel internațional;

dobândirea, pe bază de competiție, în urma unui proces de jurizare internațională, de premii și/sau medalii, pe baza activității inventivă (CBI / BI), precum și pentru rezultatele deosebite din cadrul proiectelor de CDI.

