Istoria de 100 de ani ai Politehnicii Timișoara – într-o extraordinară expoziție, la Muzeul Banatului

Muzeul Național al Banatului, Asociația Suporterilor Timișoreni „Druckeria”, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Universității Politehnica Timișoara, au marcat, joi, 10 iunie 2021, la ora 19:21, în mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia, 100 de ani de la înființarea echipei de fotbal Politehnica Timișoara.

Cu acest prilej a fost inaugurată expoziția „Politehnica Centenar. O istorie romanțată a uneia dintre cele mai frumoase povești din fotbalul românesc”.

Alexandru Proteasa, vicepreședintele CJT, a amintit despre nenumăratele vizite pe care le-a făcut de-a lungul timpului încă din copilărie la stadion pentru a asista la meciurile de fotbal pe carele susținea Politehnica Timișoara.

De asemenea, Claudiu Ilaș, manager MnaB, a spus: ”Suntem mândri că putem organiza o asemenea expoziție și sper că ceea ce am făcut împreună cu partenerii noștri va fi pe placul dumneavoastră și expoziția va fi apreciată la adevărata ei valoare”.

Rectorul Florin Drăgan: ”Avem doi rectori aici care de-a lungul timpului s-au implicat în susținerea Politehnicii și au reușit să ducă mai departe spiritul sportiv al echipei. Avem o bază sportivă extraordinară pentru UPT, dar deschisă și către oraș. Politehnica Timișoara este clubul fanion al Banatului, iar acest lucru s-a construit nu în doi-trei ani, ci într-un secol”.

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, președinte Clubului Politehnica Timișoara, fost rector al Universității Politehnica Timișoara, a vorbit pe scurt despre istoria de succes a Politehnicii.

”Noi încercam an de an să aducem în prim plan personalitățile Politehnicii Timișoara și succesele clubului. Astăzi avem un eveniment special când omagiem ceea ce a însemnat pentru Politehnică mișcarea sportivă. La UPT nu s-a discutat numai despre știință și educație, ci s-a făcut și mult sport. Spiritul UPT înseamnă solidaritate, responsabilitate, fair-play, toleranță. A vorbi despre istoria clubului este foarte greu, fiindcă are în spate o istorie foarte bogată în evenimente de succes. Ani mulți a fost cel mai important club al Banatului, iar în anii 70 a fost cel mai important club din România. Clubul Politehnica a inoculat în spiritul celor din zonă ideea a ceea ce înseamnă pasiune. A însuflețit oamenii ani de-a rândul. Timișoara a trăit prin Politehnica și s-a bucurat alături de Politehnica. Au fost ani buni, dar au fost și ani grei. Este mult de povestit despre această istorie sportivă minunată și despre oamenii ei. Suntem în 2021 la 100 de ani cu aceleași speranțe și dorințe și le menținem în continuare cu aceeași flacără a pasiunii aprinse care înseamnă Politehnica Timișoara”.

Cuvinte extraordinar de frumoase au mai spus și prof. univ. dr. Ioan Carțiș, fost rector al UPT, dar și Sebastian Novović, președinte AST Druckeria. Moderatorul evenimentului a fost jurnalistul și editorialistul sportiv Octavian Stăncioiu.

Povestea celor o sută de ani, atât momentele de apogeu, cât şi cele de tristeţe este cuprinsă în imagini şi obiecte de colecţie istorice. La eveniment au fost prezente de asemenea mai multe glorii din generaţii diferite ale clubului.

Expoziţia va fi deschisă la Bastionul Maria Theresia, str. Martin Luther nr. 4, în perioada 10 iunie – 4 iulie 2021 și poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 10:00 – 18:00. Intrarea este gratuită pentru elevi, studenți și pensionari, pentru celelalte categorii, iar biletul de intrare este 15 lei.

Comentarii

comentarii